Estudiantes sufren cada vez que deben usar los baños en la Udone

Para los estudiantes ir a los baños en la Udone es toda una experiencia trágica, algunos van al monte, otros usan los pocos operativos y otros aguantan llegar a casa.

La mala situación que existe en la Universidad de Oriente núcleo Nueva Esparta toca todas las áreas de este recinto académico.

Las estudiantes son las más afectadas debido a que ir a un sanitario es su única opción para hacer sus necesidades o para realizar la higiene menstrual.

«No tenemos baños, ni agua. Conseguimos la Universidad al mejor, pero no en condiciones patas para ver clases y estar desde las 7 a.m. a 2:45 p.m. Un baño es indispensable, no podemos estar sin eso», dijo Wilmary Quijada, estudiante de Contaduría.

Quijada comentó que ella aguanta las ganas de ir al baño, ya que las salas sanitarias no están limpias y tiene miedo de contraer una infección.

Por su parte, Ziriannys Rodríguez dijo que prefiere esperar irse a su casa a hacer sus necesidades, que tener que hacerlas en un monte. «Me toca aguantar las ganas de orinar el tiempo que estoy acá. Cuando tengo la menstruación también me aguanto».

¿Qué dicen las autoridades sobre los baños en la Udone?

La decana Luisa Marcano de Montaño reseñó que durante una visita del gobernador Morel Rodríguez conversó sobre la situación de los baños en la Udone.

«Le entregamos un informe con la situación de cada uno de los edificios que no cuentan con baño, por quedar destruidos por los delincuentes. Nosotros con el poco presupuesto que tenemos tratamos de solventar los repuestos».

Marcano desconoce si alguna estudiante recurre a los montes para ir al baño, pero tratan de que los pocos operativos presten el servicio.

La Universidad de Oriente núcleo Nueva Esparta cuenta con 24 salas sanitarias, de las cuales hasta los momentos funcionan solo cuatro.

El encargado de Servicios Generales de la Udone, Joel Moreno, explicó que por edificio deben funcionar seis baños, pero por el vandalismo y fallas del presupuesto muchos están cerrados.

«Hemos tratado de recuperar los baños en la Udone. Colocamos un tambor y lo llenamos, para que tengan agua y puedan usarlo. Los operativos están bajo llave para resguardarlos. El estudiante que quiera usarlos debe pedir la llave».

Las autoridades de la universidad esperan que se cumpla pronto la promesa del Ejecutivo regional de recuperar los baños en la Udone.

Todos Ahora