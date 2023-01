Hombre teme por la vida de su hija tras amenaza de muerte por supuesto general

Valmore Alcalá, abogado de profesión y quien fue víctima de una amenaza de muerte efectuada por Raúl Lugo, general de brigada del Ejército venezolano, introdujo una solicitud para la protección de él y su familia ante el Ministerio Público (MP) bajo la batuta del fiscal, Tarek William Saab.

Durante una entrevista concedida al portal web de noticias La Patilla, expresó sentirse desprotegido por la justicia del país, pese a que su caso se ha hecho viral en las redes sociales y es de amplio conocimiento público. Y, además, de que todas las pruebas del incidente fueron facilitadas a las autoridades.

“El día de ayer mi abogado Deivis Jiménez se dirigió a la sede del Ministerio Público para hacer la revisión del expediente y no existe una medida de protección hacia mi persona, ni hacia mi familia, esto me llama mucho la atención porque esto fue un hecho público y notorio (…) Esta persona ya anteriormente me había amenazado de muerte en diferentes oportunidades, temo por mi vida y pido por favor justicia”, exhortó Alcalá.