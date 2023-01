Aprende a preparar las mejores magdalenas con Thermomix, esponjosas y caseras, sin duda uno de los dulces más tradicionales de nuestra gastronomía. Si sigues la receta paso a paso te van a quedar esponjosas, con su característico copete bien alto, con ese sabor tan clásico del aceite de oliva y una costra crujiente de azúcar por encima que es una auténtica delicia.

Ingredientes para hacer las mejores magdalenas con Thermomix, esponjosas y caseras (24 magdalenas):

200 g de azúcar blanco y un poco más para espolvorear por encima las magdalenas.

La piel de medio limón.

3 huevos M.

250 g de leche.

100 g de aceite de oliva virgen extra.

100 g de aceite de semillas o de girasol.

350 g de harina de trigo.

1 sobre de 16 g de levadura química (tipo Royal), también llamada polvos de hornear.

1 pizca de sal (la que puedas coger con dos dedos).

Preparación, cómo hacer las mejores magdalenas con Thermomix, esponjosas y caseras:

Pon en el vaso de la Thermomix los 200 g de azúcar blanco y la piel de medio limón. Pulveriza ambos durante 30 segundos a velocidad 10. Baja los restos de las paredes con la espátula, casca los 3 huevos, échalos en el vaso y mezcla 2 minutos a velocidad 5. Incorpora los 250 g de leche, los 100 g de aceite de oliva y los 100 g de aceite de semillas o de girasol y mezcla 10 segundos a velocidad 5. Añade los 350 g de harina de trigo, los 16 g de levadura química y la pizca de sal y mezcla 10 segundos a velocidad 3. La masa de las magdalenas ya está lista así que déjala reposar en el propio vaso de la Thermomix (o en otro recipiente si lo prefieres) durante 30 minutos en la nevera. Cuando haya pasado el tiempo de reposo precalienta el horno a 200ºC con calor arriba y abajo y ventilador. A mi me gusta mucho utilizar un molde como el que puedes ver más abajo y en cada hueco pongo una cápsula de papel. También podrías utilizar cápsulas de silicona individuales sobre una bandeja de horno. Divide la masa por la mitad, reserva una mitad en la nevera (ya que vamos a hornear 2 tandas) y vierte el resto en las cápsulas de las magdalenas. A mi me gusta ayudarme con un sacabolas de helado para coger la masa e ir echándola. Rellena las cápsulas hasta sus 3/4 partes, con esta cantidad de masa y para 12 cápsulas te quedará perfecta. Lo de mantener el resto de la masa en la nevera es importante porque hornearla fría es una de las cosas que más nos va a ayudar a conseguir un copete bien alto en las magdalenas. Espolvorea por encima de cada magdalena un poco de azúcar blanco en el centro para que se forme la típica costra de azúcar que le da un toque muy tradicional y casero. Eso sí, no te pases, solo un poquito (lo que puedas pellizcar con dos dedos) porque si le echas demasiado puedes arruinar la subida de la masa debido al peso. Cuando el horno esté a 200ºC deja solamente el calor arriba y abajo (sin ventilador) e introduce el molde o la bandeja de horno con las magdalenas a media altura y hornea entre 15 y 20 minutos. Mientras se hornean no abras la puerta del horno porque dejarían de subir, si acaso puedes abrirla un poco si lo necesitas cuando ya estén prácticamente listas. Estarán listas cuando se empiecen a dorar ligeramente y estate pendiente porque puede ser cuestión de un minuto más que empiecen a tomar un tono demasiado oscuro y tirando a quemado. Si tienes dudas haz la prueba del palillo: pincha con un palillo una magdalena y si sale limpio es que están listas. Si no es así déjalas algún minutillo más. Saca el molde del horno y déjalo reposar 5 minutos. Pon las magdalenas encima de una rejilla para que terminen de enfriarse.

Tiempo: 45 minutos (más 30 minutos de reposo de la masa)

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Espera a que estén totalmente frías y ya puedes probarlas. Para guardarlas lo mejor es dejarlas en una bolsa o recipiente cerrado a temperatura ambiente y una vez horneadas y frías también se pueden congelar.

Disfrútalas tal cual pero también acompañando un vaso de leche, un café o un rico chocolate caliente por ejemplo. Comprobarás qué esponjosas quedan, con un punto justo de dulzor y sin excesos que deja apreciar ese sabor tan clásico que aporta el aceite de oliva. Con su copete bien alto y la costra de azúcar por encima están de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de las mejores magdalenas con Thermomix, esponjosas y caseras:

Para aromatizarlas de forma diferente puedes sustituir la piel de limón por piel de naranja o de mandarina (o combinar varias de ellas), añadir un poco de canela molida cardamomo molido junto con la harina o incluso unas gotitas de esencia de vainilla o agua de azahar junto con los huevos.

Consejos:

Esta masa se puede congelar y hornear en otro momento. Para ello te recomiendo que la pongas en una bolsa de plástico cerrada y así cuando la descongeles tan solo tienes que cortar una puntita de la bolsa para que ésta haga de «manga pastelera improvisada» y así repartas la masa de forma sencilla en las cápsulas.

Como cada horno es un mundo es importante que conozcas el tuyo para conseguir el mejor resultado. Si ves que el copete de las magdalenas no sale en el centro sino ladeado puede ser porque tu horno no reparte la temperatura de forma homogénea. Además si hornea a una temperatura superior a la que indica es posible que se forma rápidamente una costra de masa por encima que haga que después no suba el copete. En cualquier caso estarán riquísimas pero no tan esponjosas así que es cuestión de coger experiencia con tu horno para conseguir el mejor resultado.

Utensilios utilizados: