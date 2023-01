Leopoldo López afirma que Rosales y Capriles no quieren primaria

Leopoldo López, principal dirigente del partido proscrito Voluntad Popular, actualmente exiliado en España, después de un amplio silencio político sobre el tema que las elecciones primarias, afirmó hoy que estas están en riesgo de no realizarse por la negativa de algunos dirigentes políticos que, a su juicio, no quieren medirse.

“Las primarias están en pico de zamuro. Hay quienes hablan de la primaria de la boca para afuera, pero no quieren primaria. Hay interesados en ser candidatos que no quieren primarias. Yo creo que Manuel Rosales y Henrique Capriles no quieren primarias. Creo que están interesados en que este proceso simplemente se arrastren las piernas y que se convierta en un hecho político buscar un candidato por consenso“, dijo en declaración a la Asociación de Prensa Extranjera de Venezuela (APEX).

Leopoldo López asegura que actualmente “las primarias están en un punto muerto”, porque hay aspirantes que prefieren que el candidato se defina por “consenso”.

Ante esto, dijo que Voluntad Popular no apoyará un candidato que no sea electo en primarias, ya que a su entender, “una candidatura que no venga de la gente, de un proceso de primarias, está destinada al fracaso”.

El dirigente político exiliado afirmó que, actualmente no existe en la oposición unidad de criterio ni visión compartida.

“Nosotros no queremos ser parte de ninguna unidad amarrada con alambres e hipocresía“, declaró.

Voto en el exterior

López también advirtió que desde los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) hay quienes trabajan para impedir el voto de los venezolanos en el exterior.

“Los partidos del G3 han mostrado, por algunas de sus acciones y omisiones, que (no quieren) abrir el espacio para que los venezolanos en el exterior puedan votar abiertamente”, dijo.

También puede leer en Punto de Corte