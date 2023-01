México | Los diálogos ciudadanos para la reforma electoral, no son de índole partidista: Adán Augusto López Hernández

En su segundo día de la gira por entidades federativas sobre los llamados “Diálogos Ciudadanos, sobre la Reforma Electoral y la Gobernabilidad en México”, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguro que no son de índole partidista.

“El motivo de la reunión es intercambiar opiniones respecto a la Reforma Electoral y la gobernabilidad en el país, pero esa es una tarea de la Secretaría de Gobernación, no es un asunto de índole partidista”.

Al inicio de su gira de trabajo por la capital de Puebla, López Hernández, precisó, que su visita a la entidad tiene una reunión de trabajo con el Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a quien reconoce el Gobierno federal como Gobernador Constitucional.

En conferencia de medios, Adán Augusto López dijo que en un segundo evento al asistiría no es un asunto ni de partidista, ni político, y aclaró que parte de las tareas del secretario de Gobernación es dialogar con los ciudadanos del estado de Puebla.

El funcionario federal, aseguró que la semana próxima continuará visitando las capitales de los estados para que los mexicanos sepan cual es el contenido de la Reforma Electoral y cuál es la posición del Gobierno Federal en ese tema.

Adán Augusto López, dijo que las legislaturas de los estados estarán aprovechando el periodo de receso y dijo que algunas regresan o instalan periodo ordinario el primero de febrero, otros, el día 15 de febrero.

También, reconoció que la “Reforma Electoral” no ha sido publicada en su totalidad porque el asunto del trasvase de votos, no fue votado.

El secretario, dijo que parte de la gobernabilidad es mantener una relación estrecha con todos los partidos políticos.

“Los partidos políticos tienen su vida interna, se rigen por sus estatutos, luego entonces, pues el Gobierno es respetuoso de los partidos políticos. Dialogamos con ellos, con las dirigencias nacionales, pues claro que sí, forma parte de la gobernabilidad que tanto hablamos, pero, pues nosotros no aconsejamos a los partidos ni a los militantes en qué tienen que hacer. Ellos tienen un régimen jurídico y político, y entiendo que deben de sujetarse a ello”.

El Secretario fue cuestionado sobre sus aspiraciones a contender por la candidatura a la Presidencia de la República y esto respondió:

“Es público que he dicho que sí aspiro en su momento a participar en el proceso de selección del candidato del partido al cual pertenezco a la Presidencia de la República, pero eso tiene su tiempo y hasta que no se den esos tiempos, pues uno no puede andar”.