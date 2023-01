«Perdón si te sal-pique»: Shakira y Bizarrap cumplen la profecía

Los rumores habían caldeado un ambiente que en los últimos meses había ido escalando entre indirectas, y la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap llegó para confirmar un tema lleno de mensajes: «perdón si te sal-pique».Bajo el título «BZRP Music Session #53», Shakira arrancó con mensajes como «tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión».En los primeros 20 minutos tras su publicación, el tema ha cosechado casi 2 millones de visualizaciones en YouTube Shakira ya había publicado un adelanto de la letra de la canción en sus redes sociales, «una loba como yo no está pa’ tipos como tú», que no dejó indiferente a nadie y confirmó las suposiciones de que se trataría de un tema cargado de recados para el exfutbolista español Gerard Piqué.De hecho, la alta expectativa en las redes aumentó después de la filtración de una estrofa de la canción en la que la cantante colombiana dice: «a ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques, mastica y traga (…) Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique».Otro de los juegos de palabras que incluyó la artista hace referencia a la supuesta nueva pareja de Piqué, Clara Chía»: tiene nombre de buena persona, clara-mente es igualita que tú». «Cambiaste un Ferrari por un Twingo» y «yo valgo por dos de 22» fueron otros de los recados de la colombiana.La cantante también hizo referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.También quiso recoger en su letra un mensaje de resiliencia dando a entender que se volvió «más dura» después de la ruptura.No es el primer mensaje que la cantante le lanza después que saltara el escándalo de su ruptura, ya que presentó dos sencillos en 2022: «Te felicito», con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y «Monotonía», en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.El 1 de diciembre pasado, Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, en Miami.El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre sus equipos de abogados tras su separación.Por su parte, a sus 24 años, el argentino es uno de los productores más solicitados de la actualidad.

Su última colaboración con el cantante español Quevedo, «BZRP Music Session #52», fue uno de los grandes éxitos de 2022 y ha hecho canciones con artistas latinoamericanos como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente. EFE