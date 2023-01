Perú | Embajada de Alemania le responde a Rafael López Aliaga

La titular de la Embajada de Alemania, Sabine Bloch, invitó al alcalde de Lima para «dialogar a fondo».

La embajadora alemana, Sabine Bloch, invitó al burgomaestre a visitar una de las exposiciones del Lugar de la Memoria, Tolerancia y Reconciliación (LUM). Esto, luego de que López Aliaga dijera que allí se escribe «una narrativa» contra las Fuerzas Armadas.

Como se recuerda, el sábado pasado, Rafael López Aliaga, en la juramentación de su homólogo de Miraflores, Carlos Canales, señaló que en el mencionado precinto se escribe una narrativa donde ponen a las fuerzas del orden como agresoras. Dicha ceremonia se llevó a cabo en el Museo de Sitio Huaca Pucllana.

«Basta ya, por favor, Carlos, de estos museos de memoria y reconciliación, que no tienen nada ni de memoria ni de reconciliación. Ahí no se escribe ni la memoria ni la reconciliación. Se escribe una narrativa donde los mismos guías, que hay actualmente, te mienten descaradamente poniendo a las Fuerzas Armadas como si fueran agresoras, a la PNP como agresora. Eso no es así. Han salido a la defensa de la patria porque esa es su misión. ¡Basta ya! Y de reconciliación nada. No reconcilian a nadie, predican esto pues», señaló el burgomaestre de la capital.

Asimismo, le pidió al alcalde de Miraflores realizar las coordinaciones para que dicho lugar sea administrado por las FF.AA y la PNP.

“Te pido Carlos -Canales- que coordinemos desde Lima y Miraflores con el Ministerio de Cultura y con la embajada alemana para que esto sea administrado por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, que nos cuenten la historia como es, quién mejor que ellos para decirnos lo que han sufrido”, manifestó López Aliaga.

Ante esto, la embajadora alemana, Sabine Bloch, invitó al burgomaestre a visitar una de las exposiciones del LUM. Así lo dio a conocer mediante el Facebook de la Embajada de Alemania. Pues, como se sabe, el gobierno alemán entregó una donación de 4,5 millones de euros para la construcción de las instalaciones del mencionado predio. Este espacio busca difundir información sobre el periodo de violencia en nuestro país, que abarca las últimas 2 décadas del siglo pasado, cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso intentó tomar el poder mediante matanzas, secuestros y atentados.

«Con mucho gusto invito al Señor Alcalde Rafael López Aliaga a que visitemos las exposiciones, junto con las autoridades responsables, para que se entre en un diálogo de fondo», expresó la embajadora.