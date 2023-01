Trabajadores carabobeños exigen un salario acorde al dólar

Enfermeros, maestros, y personal obrero del estado Carabobo, hicieron este 12 de enero una marcha pacifica en la avenida Cedeño con cruce avenida Bolívar Norte en la ciudad de Valencia, con el fin de exigir mejores condiciones laborales y un salario acorde al dólar con el que puedan «vivir» y no «sobrevivir».

Salario acorde al dólar: la exigencia de los trabajadores carabobeños

«Necesitamos salarios dignos, no solo nosotros como docentes, sino el personal administrativo y los obreros, porque nuestro salario no alcanza para nada. Imagínate, para comprar carne habrá que meterse a «cuatrero» porque el kilo de carne cuesta 250 Bs. aproximadamente, y yo soy docente cuatro, con casi 21 años de servicios y mi sueldo son 200 Bs. quincenales, si compro un kilo de carne ya se me fue casi todo el pago. Es necesario que nuestro sueldo se ancle al dólar», declaró Wiston Vargas, profesor carabobeño.

Se cumplen cuatro días seguidos de protestas en las diferentes zonas del estado Carabobo, al inicio empezaron solo los educadores, pero luego se les unieron los distintos profesionales carabobeños que están inconformes con su situación. En este sentido, son muchos los colegios que no han iniciado las actividades escolares al 100%, debido a que muchos maestros afirman que no van a regresar si su paga no mejora.

No solo es nuestro sueldo, son las condiciones en las que trabajamos

Los trabajadores también exigen que se mejoren los entornos laborales, sobre todo los enfermeros y docentes, ya que muchas veces trabajan en lugares en donde no debería permanecer una persona. «Entonces uno trabaja con desmotivación y aparte en un ambiente deplorable, es hora de que cambien las cosas», agregó Vargas.

Como punto final, muchos docentes se quejaron de que a veces no les pagan completo, a pesar de la poca cantidad que ganan mensualmente, han tenido eventualidades al momento de recibir su salario.

