jóvenes venezolanos dan su visión sobre la oposición del país

Luego de la eliminación del Gobierno interino, los jóvenes venezolanos dan su visión a Noticias Todos Ahora sobre la oposición del país.

Ahora es noticia: Continúa la tranca en autopista de Bolívar: los sidoristas no accedieron a la propuesta de la empresa

¿Cómo vez a la oposición venezolana actualmente?

“Pienso que la oposición venezolana está pasando por un momento donde hay una dispersión de políticos, ya que todos quieren hacer mucho y al mismo tiempo. Todos están por un partido y no se unifican, pienso que no hay seriedad dentro de sus proyectos. Por eso la población no los ves como un candidato o no vea un candidato claro, para oponer al gobierno actual”, señaló Cristian Morao de 27 años.

Por su parte, Karianny Graterol, de 22 años y perteneciente al estado Lara, opinó que: “La oposición venezolana realmente no se ha visto por ningún lado, no han hecho nada por el país. Sin embargo, se han visto algunas mejorías notables en el país de manera económica, pero no ha sido por la oposición”.

“Cuando se habla de oposición se habla contraparte de una idea de un representante y en este caso estamos hablando de ideología y por supuesto estas representaciones cuando hablamos de la oposición venezolana deberían oponerse a todo eso que ha repercutido en nuestra sociedad negativamente y por supuesto son las mismas personas que se sientan a negociar internacionalmente por la libertad y la democracia venezolana y en cierto modo no se están oponiendo a nada”, agregó Mendoza a NTA.

María José Roterí de 23 años, siente “que en estos momentos no existe una oposición venezolana, o sea quizás a lo que hemos vivido no ha habido políticamente una oposición”.

Mientras, Wilmarí Quijada, de 21 años de edad, consideró que la oposición venezolana es “inservible”, “simplemente están por ellos, por lo que puedan obtener del gobierno. Simplemente, veo que es una alianza con el gobierno, no modifican nada, no dan ningún fruto, son inservible”.

Por su parte, José Ortegano, oriundo del Zulia y de 21 años, señaló que la oposición venezolana ha estado “muy ausente”.

¿Considera que hay una estrategia clara para lograr un cambio en el país?

Ante la interrogante, Morao dijo: «Honestamente, pienso que la estrategia pudiera ser la inversión de empresa extranjera en dentro del territorio nacional, ya que eso ayudaría el aumento en la comercialización y al movimiento positivo en la economía como tal».

Al igual que otros, Graterol explicó que “no hay una estrategia clara, para nada, y si hay alguna no se ha notado”, coincidiendo así con la opinión de otros jóvenes venezolanos acerca de la oposición del país.

“Si no hay un representante claro, y un liderazgo político actual, creo que es imposible que exista una estrategia y por ende si hubiera una estrategia ya se estaría implementado, estaríamos un proceso democrático”, explicó Alejandra Mendoza.

“Entonces aquí en Venezuela los representantes políticos siguen siendo los mismos compromisos que hace dos décadas que al final del día no cumplen, entonces claramente no hay una propuesta, y no hay un cambio porque se sigue manteniendo las mismas representaciones que tienen el poder de hacerlo” agregó la carabobeña.

“Siento que si lo hubiera ya hubiera pasado o estarían proceso, quizás inicio, pero no toques o pasado bastantes veces en el país como que se inicia una propuesta, pero nunca se ha concretado”, explicó Roterí, en una opinión muy similar a la de Mendoza.

Además, Quijada añadió que “no hay una estrategia clara, y en dado caso de haber una esto estuviera modificado hace mucho tiempo y no estuviéramos en la situación actual, como la subida del dólar”.

“No es más, ni siquiera veo una unión entre ellos para lograr hacer una estrategia como tal”, explicó Gabriel Morán, de 19 años. Por su parte, el zualino de 21 años agregó que “a lo largo de los años se han presentado una que otra estrategia, pero actualmente no se ha desarrollado ninguna”.

¿Qué opina del fin del gobierno interino?

“Pienso que el Gobierno interino nunca hizo lo que prometió, nunca hizo realmente lo que estaba planteado dentro del proyecto de Juan Guaidó. Muchas promesas, pocas acciones y honestamente pienso que es lo mejor porque los fondos del exterior van destinados a ese señor”, expresó Morao.

“Pues en realidad creo que no ha sido ni para bien, ni para mal. Su salida no ha sido muy notable en el país. Porque lo que él realmente quiere no se ha visto” expresó Karianny Graterol.

Entre los jóvenes venezolanos que dan su visión sobre la oposición del país, se encuentra María Alejandra Mendoza, de 19 y oriunda de Carabobo, quien opinó: “Creo que el fin del Gobierno interino es la representación y la definición clara de la oposición venezolana. Fueron los mismos partidos en la posición que determinaron el fin de este Gobierno interino” .

Por su parte, Roterí señaló que el Gobierno interino “inició muy bien, pero qué desenlace y final» tuvieron.

Además, Quijada añadió que “esto fue una estrategia de marketing, que solo nos llenamos de esperanzas… Pienso que ellos son políticos sucios que solo se benefician del Gobierno y de lo que obtienen en el exterior”.

De igual forma, Gabriel opinó que el gobierno interino “nunca estuvo, solo fue una pantalla, no logró nada con su presencia en Venezuela”.

¿Quién considera que debe manejar los activos de Venezuela en el exterior?

“Yo pienso que no hay mejor candidato para el mismo Gobierno, lamentablemente la administración que tenemos ahorita del Gobierno no es la mejor. Sin embargo, ellos son los únicos que deberían estar siempre encargados de la administración de los activos del país en el exterior”, señaló Morao.

“Creo que es evidente que los activos de Venezuela en el exterior en ningún momento deben caer gobierno nacional actual, porque de cierto modo ellos siguen siendo representantes del pueblo venezolano, creo que es válido adjudicar esta responsabilidad en personas que no vayan a tomar estos activos para la corrupción”, explicó Mendoza.

Asimismo, Roterí señaló que “no hay personas capacitadas, quizás políticos o quizás personas profesionales que ayuden al país como tal o al pueblo para poder manejar sus activos. En este momento no hay la capacidad para poder manejarlos y no corromperlos o no utilizarlos a sus beneficios propios”

Por su parte, Quijada explicó que “no sabría responder a NTA acerca de quién debe manejar los activos en el exterior, porque no tiene la visión de ningún candidato para ese puesto”.

Mientras que Gabriel opinó que “ninguno de los bandos (ni el gobierno, ni la oposición) deberían manejar los activos de Venezuela en el exterior.