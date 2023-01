La audiencia de las salas de cine en Venezuela se incrementó

Las salas de cine en Venezuela solo lograron en 2021 un promedio de 2,2 millones de espectadores debido a la crisis económica y la pandemia. Foto: Víctor Salazar / @Vaskdc

Alrededor de 5,8 millones de personas acudieron a las salas de cine de Venezuela el año pasado, lo que supone un incremento del 191 % respecto a 2021, cuando solo asistieron 2,2 millones de personas, dijo el presidente de la Asociación de la Industria del Cine (Asoinci), José Pisano.

Explicó que el crecimiento responde a la confianza que sienten los venezolanos para salir de sus casas luego de haber iniciado la vacunación masiva contra el covid-19.

Pisano dijo a EFE que además está la necesidad de la ciudadanía de realizar actividades recreativas fuera de sus hogares y la paulatina reactivación de la oferta cinematográfica, factores que han impulsado la asistencia en estos espacios.

Las salas de cine abrieron sus puertas en enero de 2021, tras 10 meses cerradas por causa de la pandemia.

Pisano recordó que la Administración de Nicolás Maduro autorizó la “reapertura programada y segura” de estos espacios bajo el entonces “sistema 7+7”, que combinaba una semana de cierre seguida de otra de actividad.

2011 fue el mejor año para los cines en Venezuela

Venezuela llegó a tener una asistencia a los cines de 30 millones de espectadores en 2011, un número que se ha reducido desde entonces.

Pisano detalló factores como la crisis económica, las fallas eléctricas, la migración y, más recientemente, la pandemia, frenaron el avance del sector.

El cine venezolano también brilló

La película venezolana El Exorcismo De Dios fue la cinta latinoamericana más taquillera del año 2022.

El film fue dirigido por el venezolano Alejandro Hidalgo y logró la asistencia de 2,1 millones de venezolanos a las salas de cine.

Además, el largometraje ganó el premio International Box Office Achievement, otorgado por la Comscore en Miami, Estados Unidos.

La productora venezolana Cinecolor anunció el reestreno de la cinta en el país para todas aquellas personas que aún no la vieron puedan disfrutarla en la gran pantalla.

Este film mezcla el suspenso con el horror y logró ser proyectada en los cines de 155 países.

El elenco está conformado por el estadounidense Will Beinbrink, el británico Joseph Marcell y la venezolana María Gabriela de Faría.

Otras películas que lideraron la taquilla en 2022

Las películas que registraron el mayor número de espectadores en el país durante el 2022 fueron:

–Minions: The Rise of Gru, con 666.161 espectadores

–Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con 444.698

–Thor: Love and Thunder, con 431.988 asistencias

