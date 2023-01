Secuestrada una joven colombovenezolana junto a su padre en la Autopista Regional del Centro

Juana Valentina Uribe Salgado, una joven 23 años, fue secuestrada la noche de este jueves 12 de enero en el kilómetro 71 de la Autopista Regional del Centro, en Aragua, luego que se accidentara el vehículo en el que viajaba con su padre y un hermano de 14 años.

La madre de la joven, Yezmin Salgado, quien es de nacionalidad colombiana y reside en Caracas, ofreció detalles en Instagram sobre el secuestro que sufrió la mayor de sus tres hijos, cuando regresaba de Cúcuta por el Fin de Año.

“Acabaron de secuestrar a mi hija en la autopista Maracay Tejerías! Iba con su papá y el carro se quedó accidentado y salieron 3 tipos del monte y se me la llevaron porfavor ayúdenme a encontrarla que no me le hagan nada porfavor ayúdeme de los suplico”, escribió.

Según allegados a los Uribe Salgado, el padre de Juana Valentina, Héctor Uribe, partió a las 9:00 de la mañana del 12 enero en su carro Aveo azul con sus dos hijos, la víctima y el adolescente. Pero cuando se desplazaba entre las poblaciones de Las Tejerías y La Victoria, se les accidentó el vehículo.

De repente, tres delincuentes armados los abordaron, les despojaron sus pertenencias y se llevaron a la muchacha.

El diario colombiano La Opinión publicó extraoficialmente que los secuestradores, al parecer, tuvieron comunicación con sus familiares y les exigieron una alta suma de dinero en dólares.