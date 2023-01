Siete series que fueron canceladas por Netflix recientemente

La plataforma de streaming Netflix es conocida por ofrecer una oferta variada en series y películas cada año, pero también por dejar inconclusas muchos de sus dramas.

Recientemente se conoció que series como 1899, First Kill o Inside Job no fueron renovadas para una segunda temporada.

Mientras que otras como Fate: The Winx Saga y Warrior Nun quedaron sin un cierre en su historia tras dos temporadas.

A continuación, te presentamos una lista de sietes producciones que Netflix no renovó para nuevas temporadas:

Aunque la serie animada The Midnight Gospel estaba pensada para una segunda temporada, Netflix decidió no seguir apostando por ella.

“Tengo la suerte de que la gente de Netflix haya apostado por nosotros y nos haya dejado hacer una serie tan extraña. Nos apoyaron mucho en todo momento y los amaré siempre por ello”, destacó el creador Duncan Trussell en su cuenta de Twitter en junio de 2022.

La serie trataba de un viajero espacial que iba a diferentes mundos para reflexionar sobre la vida y la muerte.

PS I’m so lucky that the folks at @netflix rolled the dice and let us make such a strange show. They were supremely supportive all the way through and I’ll love them forever for it. ❤️❤️❤️

La serie de adolescentes sobre una cazadora que se enamora de una vampira fue cancelada por Netflix.

El drama producido por Emma Roberts estuvo entre las series en inglés más vistas en el primer mes de su estreno.

La producción vampírica no alcanzó “los umbrales para ver y completar episodios” de la plataforma streaming, de acuerdo con un artículo publicado por Deadline en agosto de 2022.

El guionista italiano Iginio Straffi y creador de la serie animada sobre una escuela de hadas, Winx Club, en la que se inspira Fate: The Winx Saga confirmó que el live action no sería renovado para una tercera temporada.

“Fate: The Winx Saga ha sido una aventura emocionante, un gran logro y un éxito visto por millones de personas en todo el mundo, lo que reconfirma el poder del mundo Winx”, escribió en su cuenta de Instagram en noviembre de 2022.

Sin embargo, Straffi anunció que estará trabajando en otros proyectos como un reboot de Winx Club, así como una película.

El drama que sigue a una joven monja perteneciente a una orden guerrera que lucha contra los demonios en la tierra no fue renovado para una tercera temporada.

“Me acabo de enterar de que Netflix no renovará Warrior Nun. Mi más sincero agradecimiento a todos los fanáticos que trabajaron tan duro para dar a conocer esta serie, y por el amor que me mostraron, al elenco y a todo el equipo de producción” aseguró su creador Simon Barry en Twitter el 13 de diciembre.

Tras la noticia, los fanáticos de la serie hicieron tendencia en Estados Unidos la etiqueta “#SaveWarriorNun” en Twitter.

Después de haber producido miniseries de terror como La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa de medianoche, Mike Flanagan estaba listo para dejar las miniseries con El club de la medianoche, pero Netflix decidió cancelarla.

Flanagan manifestó su decepción por la decisión de la plataforma de streaming de no renovar El club de la medianoche para una segunda temporada.

“Estoy muy decepcionado de que Netflix decidiera no continuar para una segunda temporada, pero como lo prometí, aquí están las respuestas a los misterios no resueltos de la primera temporada”, escribió en Twitter el 2 de diciembre.

El club de la medianoche sigue a un grupo de jóvenes que se reúnen a medianoche para contar historias de terror.

I’m very disappointed that Netflix has decided not to pursue a second season of THE MIDNIGHT CLUB, but as promised, here are the answers to the unresolved mysteries of season 1 (along with our plans for season 2) https://t.co/GtNNVkgTX5

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 2, 2022