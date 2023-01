▷ Avavit: Turpial Airlines es la única aerolínea con operaciones comerciales entre Venezuela y Colombia #13Ene

La aerolínea venezolana Turpial Airlines es la única empresa autorizada oficialmente para cubrir la ruta entre Venezuela y Colombia, reveló Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), señaló que el pasado 21 de octubre de 2022 el Gobierno venezolano inició las operaciones comerciales con aerolínea Satena por parte del vecino país.

Furnari explicó que, a pesar del permiso de las autoridades, solo Turpial Airlines opera con tres frecuencias por semana hacia Colombia. Las otras aerolíneas con licencias de actividad comercial aún no activan sus vuelos.

“A pesar de que hoy están completamente autorizadas estas aerolíneas, es Turpial que tiene tres frecuencias semanales, y la otra aerolínea autorizada que todavía no ha iniciado vuelos por parte de Colombia es Satena. No sabemos por qué no ha podido iniciar los vuelos”, dijo.

Igualmente, recordó que en diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá una «reunión binacional» entre empresarios venezolanos y colombianos pertenecientes a los sectores productivos agrícolas y ganaderos, e igualmente del turismo, en el que destaca la participación de Leudo González, presidente del Consejo Superior de Turismo de Venezuela (Conseturismo). En este encuentro se planteó el reinicio de los vuelos de la Aerolínea Estelar, pero no se logró la autorización por parte de las autoridades colombianas.

Turismo en Venezuela

Por otra parte, Furnari expresó a Fedecámaras Radio, que el turismo en Venezuela en el 2022 tuvo un “crecimiento positivo” en comparación con el 2021, sin embargo, no se cumplieron las expectativas planteadas para las fechas importantes como Semana Santa y Carnaval.

Comentó que en la época navideña hubo una demanda “bastante alta” en los viajes hacia destinos internacionales como Madrid, Lisboa y los enlaces hacia Estados Unidos.