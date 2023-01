“De Aquiles Báez rescato la enseñanza de estar todo el tiempo creando”

El mandolinista venezolano habló con el equipo de El Diario sobre sus logros en 2022 y los proyectos que emprenderá este año

Jorge Torres es un ejecutante de mandolina poco usual, ya que su instrumento tiene 10 cuerdas en lugar de 8. A su juicio, estas cuerdas adicionales enriquecen el aporte del instrumento a la música venezolana, debido a que amplía su registro hacia notas más graves y le permite trabajar con tonadas más variadas.

Aunque esa decisión de experimentar otros sonidos no fue voluntaria. Hace casi 10 años, Torres fue víctima de un robo en el que se llevaron su mandolina de 8 cuerdas. Llamó a su lutier para pedirle un nuevo instrumento y este le dijo que lo haría, pero con 10 cuerdas.

“Él me dijo que los ejecutantes venezolanos debían experimentar. En realidad yo no tuve opción y solo quería un instrumento para poder tocar, así que él puso en mis manos esta de 10 cuerdas y me abrió un universo creativo maravilloso”, recordó Jorge en entrevista para El Diario.

Torres se ha esforzado en darle una fuerte proyección a la música tradicional venezolana. La mandolina es un instrumento esencial en la cultura musical del oriente del país, pero este artista también se ha paseado por otros géneros nacionales e incluso por fusiones con jazz y rock, estilos por los que siente gran afinidad.

Y es que el mandolinista deja claro en cada una de sus respuestas que sus emociones están presentes en sus proyectos. Además es un fuerte creyente de que lo que se hace con amor tiene resultados más fructiferos.

“¿Dónde está el pesebre?”

Jorge Torres comenzó el año 2023 con el lanzamiento de la canción “¿Dónde está el pesebre?”, en homenaje al fallecido Aquiles Báez (1964-2022). La música y letra es una composición de Báez que fue interpretada por el cantante Ángel Ricardo Gómez y Jorge en la mandolina.

Arte: Fernanda Cegarra

La grabación del tema, además de rendirle tributo al músico, tuvo también el objetivo de hacer una reflexión sobre la fe y la banalidad en las fiestas navideñas, uno de los mensajes que intentaba proyectar Báez con sus obras.

La selección de la canción fue bastante natural, porque es un tema que Ángel Ricardo y yo tenemos bastante tiempo escuchando y nos gusta. En relación con la grabación, la experiencia fue muy buena y bastante emotiva por tratarse del tema de Aquiles, porque para mí es uno de los maestros más queridos que tiene mi generación de músicos”, contó.



Jorge fue uno de los músicos que trabajó muy de cerca con Aquiles Báez, por lo que contó que aprendió de él muchas enseñanzas valiosas en temas creativos. Aseguró que el músico dejó un legado importantísimo con las obras que escribió y los artistas que formó.

“De Aquiles rescato la enseñanza de estar creando todo el tiempo. Él fue una persona que defendió la originalidad por encima de cualquier cosa y tuvo una batalla constante en contra de la banalidad; yo creo que conceptualmente voy en esa línea. Me parece muy importante generar contenidos creativos, apostar a la música nueva y a la identidad artística”, agregó.

Foto: Guataca Nights

Destacó la versatilidad que mostró Báez en su carrera, porque hizo música tradicional, navideña, humorística y también compuso temas tanto para cantantes como para instrumentos. Agregó que en cada uno de esos proyectos el compositor inyectaba originalidad y mensajes.

“La canción ‘¿Dónde está el pesebre?’ tiene una carga muy importante de su estilo, porque, de hecho, es un tema navideño de protesta que plantea una reflexión en cuanto al verdadero sentido de la Navidad”, explicó.

El año de Mi Juguete es Canción

Mi Juguete es Canción es un proyecto que lleva Torres junto a Andrea Paola Márquez, quien es directora de la iniciativa, músico y además su esposa. Durante el año 2022, Mi Juguete es Canción atendió directamente a 53 niños y adolescentes y ofreció formación extra cátedra a más de 100 alumnos.

Jorge explicó que el proyecto era originalmente un grupo de niños y adolescentes interpretando un repertorio tradicional venezolano, pero con el tiempo evolucionó en más programas de formación musical, teatro, danza e incluso lengua de señas venezolana.

El año de Mi Juguete es Canción fue maravilloso, creo que ha sido el periodo con mayor actividad que hemos tenido: hicimos una cantidad impresionante de conciertos, llegamos a mucha gente y al final del año ganamos el premio del Concurso Ideas”, señaló.



Para Jorge, el éxito del grupo es el resultado del compromiso y disciplina de sus integrantes y de las familias que los acompañan. Destacó también la capacidad creativa de Andrea Paola para los montajes de cada una de las presentaciones.

Foto: Mi Juguete es Canción

“Siempre digo que este es el proyecto más profesional en el que he trabajado. He aprendido de estos chamos su disciplina y el asumir los proyectos con amor y desde un profundo gusto por lo que se está haciendo. Ellos trabajan con cariño, ensayan muchísimo en casa y son una inspiración”, expresó.

En 2021, Mi Juguete es Canción comenzó una trilogía de obras que habla sobre los orígenes de las influencias musicales. El primer montaje llamado El Viaje abordó las influencias europeas en música infantil; el segundo, el favorito de Jorge, se llamó Las Tierras del Tambor y tocó el tema de la afrodescendencia. Para este 2023, el elenco está trabajando en la tercera parte de la trilogía que se centrará en las culturas indígenas venezolanas.

Foto: Mi Juguete es Canción

Un motor emocional y profesional

Además de trabajar juntos en Mi Juguete es Canción, Jorge Torres y Andrea Paola Márquez colaboran en distintos proyectos como el dúo que conforman llamado Torre de Grillos. Torres explicó que el apoyo de su esposa ha sido fundamental en su carrera y en su evolución como artista.

“Trabajar con Andrea es lo mejor que me ha pasado en la vida porque, ella es de las artistas más impresionantes que he podido conocer: se desarrolla y se mueve con soltura en prácticamente todo y me ha impulsado en lo que hago como mandolinista. Desde que estoy con Andrea he podido avanzar y ser mucho más creativo en los proyectos que tengo”, confesó.

Foto: Jorge Torres

Jorge describió a Andrea como un motor emocional y profesional. Aseguró que una de sus cualidades es hacer críticas constructivas y con sentido. “Muchas veces cuando uno hace algo no tiene a alguien que diga: ‘esto me parece chévere’, ‘esto no’, ‘creo que esto podría ser mejor así’. Ese trabajo de conversar las cosas con ella es fundamental para mí, lo vivo día a día y me siento afortunado”.

Para Jorge, el amor es un pilar fundamental en el proceso creativo. Aseguró que este sentimiento hace las obras más ricas y completas.

El amor es muy importante y cuidado si no lo es todo, porque cuando haces el oficio que sea desde el amor todo fluye muchísimo mejor. Cuando tú te conectas emocionalmente con lo que estás componiendo tiene mucho más contenido y es una cosa que le pasa por encima a lo técnico. Si el amor está presente, el contenido musical y artístico es más nutritivo”, añadió.



Jorge Torres, los discos que salieron y los que vienen

En 2022, Jorge Torres tuvo la oportunidad de sacar su tercer disco de estudio titulado Hing, aunque esta obra es muy diferente al resto porque es el primer álbum dedicado únicamente a la mandolina.

“Hing tiene obras escritas específicamente para el instrumento pensadas en ese formato. No conozco otros discos en Venezuela que se hayan hecho así, es un trabajo que tengo bastante rato desarrollando y que se fue nutriendo de los últimos viajes que pude hacer a Inglaterra, Colombia y Argentina, por eso hay mucha música venezolana, pero también hay un tango, un bambuco colombiano y es en ese sentido muy universal”, aclaró.

Otro proyecto que se publicó el año pasado fue Espumante, un álbum en colaboración con Gustavo Medina y José Núñez. Jorge comentó que la grabación de este disco fue emotiva porque se realizó justo antes de que ambos músicos emigraran.

El mandolinista detalló que la música compuesta por Gustavo Medina está llena de elementos visuales, por lo que podrían asociarse con bandas sonoras cinematográficas.

Otra cosa que me atrapa del proyecto es que genera una suerte de mezcla entre ritmos venezolanos, el jazz y el rock de manera muy orgánica. Eso me llama la atención porque desde chamo me gustan mucho esos géneros y encontrarme con unos artistas que me empujaran a esto fue maravilloso”, comentó.



Para este año, Jorge tiene previsto sacar su próximo disco en solitario, también está trabajando en la música y la producción del álbum de Andrea Paola Márquez que se llamará Los caminos de la sal.

Un homenaje a la mandolina, sus ejecutantes y su historia

La cuenta de Instagram de Jorge está llena de las entrevistas que surgieron de Conversaciones con Mandolinistas, un proyecto que comenzó durante la pandemia de covid-19.

Foto: Guataca Nights

El proyecto lo llevó a conversar con 70 ejecutantes del instrumento y derivó en una investigación y posteriormente transcripción. Muchas de estas tertulias están colgadas en su perfil, pero espera poder llevar el material a otra plataforma donde queden como un documento histórico.

“Allí los ejecutantes hablaron de su trayectoria artística, de lo que estaban haciendo y qué opinaban sobre el desarrollo del instrumento en los últimos tiempos. Comenzó siendo una idea para un contenido chévere en Instagram y terminó siendo un trabajo de investigación en el que tuve que ponerme a buscar qué estaba haciendo cada uno, quiénes estaban dentro y fuera de Venezuela”, detalló.

Rescató que una de sus conversaciones favoritas la tuvo con Remigio “Morocho” Fuentes, mandolinista referente de la música oriental que falleció en marzo de 2022 a causa de un cáncer.

Jorge admitió que por falta de tiempo dejó abandonado el proyecto, pero que ahora mutó a otra iniciativa llamada Sesiones con Mandolinistas, en las que comparte cara a cara con colegas para tocar a dúo. Hasta ahora hay tres videos de este proyecto disponibles en Youtube. Los invitados fueron hasta ahora Edwin Arellano, Willian Hernández y Florencia Colina.

Aunque Jorge no solo apoya la música de mandolina. Entre sus recomendaciones musicales incluye a Héctor Molina y también a Edward Ramírez con sus proyectos con C4 Trío y El Tuyero Ilustrado. Aseguró que hay diversos músicos contemporáneos venezolanos con mucho talento que merecen difusión.

