El testimonio espeluznante de una mujer amenazada por el Tren de Aragua

Durante la tarde del martes 10 de enero, la dueña de un local comercial en Punta Arenas, región de Magallanes, en Chile, recibió una llamada del conocido “Tren de Aragua”, banda criminal venezolana.

Por Mega Noticias

Los criminales le pidieron dinero de manera violenta, amenzando que de no cumplir las órdenes, su vida y la de los demás trabajadores estaría en peligro.

“En algún momento me dijo que había unas personas que nos querían hacer daño y ahí me dice que debía escucharlo, y debía hacer todo lo que él diga, sino estaríamos mal”, confesó la afectada a un medio local.

“Me mataría si no le dábamos dinero”

La mujer contó que estaba terminando su turno de trabajo cuando recibió una llamada. El teléfono no tenía un código chileno y, cuando contestó, se dio cuenta que le hablaba una persona extranjera.

“Él me dijo que estábamos mal si no cooperaba, que él era del Tren de Aragua, que él tenía gente cerca de donde estaba, en la calle en la que yo estaba”, agregó la víctima.

El delincuente le habría asegurado que trabajaba con muchas personas, las cuales prontamente le irían a entegar un sobre a la mujer del local. En él, estarían los nombres de personas que le querían hacer daño. “Luego salió con que posteriormente me mataría si no le dábamos dinero, que tenían fotos nuestras y de los trabajadores”, detalló la afectada.

La mujer trató de extender la llamada para poder grabar la conversación y pedir ayuda. Cuando se quedaba en silencio, el integrante de la banda criminal le «gritaba, me insultaba, era extranjero, él me empezó a decir que le entregue el dinero, yo lo empecé a tramitar hasta que me cortó», narró la dueña del local.

Ya se hizo la denuncia

Antes de que se cortara la llamada, la mujer puso el teléfono en altavoz y pidió ayuda a otra trabajadora del local. Ella llamó a Carabineros, quienes no contestaron al primer llamado. La dueña asegura que siguieron tratando hasta que lograron comunicarse con la policía uniformada, quienes «primero no querían ir (al local), pero después mandaron una patrulla».

Cuando llegó Carabineros, le tomaron la denuncia y le aconsejaron ir directamente a Fiscalía. Actualmente, el hecho está en investigación por la Policía de Investigaciones (PDI).

“Yo me asusté mucho, fue horrible, quedé súper afectada. Fue como un asalto telefónico porque uno se acostumbra al cuento del tío, que te piden plata, pero que te amenacen con que te van a matar es horrible. Tengo las grabaciones, voy a presentar todo”, concluyó la afectada.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora