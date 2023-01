La estadounidense ganó el Miss Universo, Amanda Dudamel primera finalista

La estadounidense R’Bonney Gabriel se coronó la noche de este sábado en Nuevo Orleans (sur de EEUU) en la nueva Miss Universo 71° edición.

La ganadora del concurso sucede a la india Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, y tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Como primera y segunda finalista fueron escogidas, respectivamente, Miss Venezuela Amanda Dudamel, y Miss República Dominicana Andreína Martínez.

Estas tres candidatas salieron de un grupo de 16 semifinalistas, entre las que también estuvieron las representantes de España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia. Luego el grupo se redujo a cinco con las tres finalistas mas Puerto Rico y Curazao

Amanda Dudamel Newman, se convirtió este sábado en la primera finalista tras acariciar la corona del Miss Universo 2022, que quedó en manos de la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023