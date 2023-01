Lo que debe pasar para que haya salarios de calidad en Venezuela, según el economista Asdrúbal Oliveros

El economista Asdrúbal Oliveros dijo este sábado que para que la administración de Nicolás Maduro ofrezca salarios de calidad y bienes públicos es necesario que «se construyan acuerdos políticos e institucionales duraderos».

En mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Oliveros escribió: «El colapso del Estado es estructural. No solo no puede pagar salarios de calidad sino que tampoco puede ofrecer bienes públicos. Y no va a resolverse hasta que se construyan acuerdos políticos e institucionales duraderos. Mientras seguiremos en el sálvese quien pueda».

Oliveros aseguró que los desafíos económicos más importantes para este año incluyen principalmente afrontar el estancamiento en la recuperación, la desaceleración del consumo y la aceleración de la inflación con subida del costo de vida en dólares.

Además del top 3 de desafíos mencionados, el especialista también hizo alusión a la presión al alza en la tasa de cambio.

Un grupo de docentes protestó el lunes frente al Ministerio de Educación en Caracas para exigir sueldos dignos, seguridad social y en rechazo a la reducción de las primas salariales por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

