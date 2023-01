Así sería el lineup de los Dodgers con el regreso de Miguel Rojas

Marlins de Miami y Dodgers de Los Ángeles acordaron cambio el pasado miércoles, mismo que marcó el regreso del campocorto venezolano Miguel Rojas a California, al equipo donde empezó su carrera profesional en las Grandes Ligas – MLB en el 2014.

Rojas claramente pinta como el nuevo campocorto titular de los Dodgers en la MLB, así que daremos un vistazo a como se proyecta el lineup del mánager Dave Roberts para el 2023 con este pelotero.

What do you think of the Dodgers’ lineup going into 2023? 🤔

Feel like the Miguel Rojas trade might be their last addition of the offseason pic.twitter.com/hm6etH2Pho

— The Game Day MLB (@TheGameDayMLB) January 12, 2023