Caracas.- Un nuevo bono fue entregado por el gobierno de Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria este 15 de enero. De acuerdo con la información de los canales oficiales lleva por nombre bono de Guerra Económica.

Este sería el segundo que entrega el gobierno de Nicolás Maduro en enero, pues el primero fue el bono de Reyes, del 6 al 14 de enero. Sin embargo, este bono de Guerra Económica no está destinado a todos los beneficiarios de Patria, sino que en esta ocasión fue solamente para los educadores.

El anuncio llega el Día del Maestro, horas después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijera, en una marcha de educadores que apoyan a Nicolás Maduro, que vendrían nuevas informaciones sobre las reivindicaciones a los docentes.

La aprobación de este beneficio se da luego de que los maestros en Venezuela se organizaran y protestaran constantemente en los diferentes estados del país. «Con este bono se tratan de minimizar las protestas de los maestros«, dijo el administrador del canal de Telegram de Pensionados del IVSS, Pierino Atria Vargas.

De acuerdo con los reportes, el bono es de 580 bolívares para los docentes activos y 405 para los jubilados, es decir, 30 y 21 dólares, respectivamente, tomando como referencia el valor del dólar oficial del Banco Central de Venezuela, que se ubicó en 19,30 bolívares.

«Hoy me llega un mensaje del Sistema Patria: me depositaron 580 bolos por un bono contra la guerra económica. Ayer me gaste 3.500 en un mercado. Lo que necesito no son bonos sino salario», dijo la usuaria Jacqueline Richter.

Mientras que el profesor William Anseume agregó: «El bono que otorgó hoy el régimen de Maduro por la Plataforma Patria es otra burla descarada. Si es contra Guerra Económica no será contra la de él. Porque no alcanza para superar todas las deudas y atropellos laborales de estos años, ni siquiera de un día. Nada bono».

Redacción El PitazoEconomía

