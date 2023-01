Chile tiene el Internet más rápido del mundo. Así lo ha conseguida￼

Cuando toca hablar de velocidad de Internet de banda ancha fija, Chile es un actor a tener muy en cuenta. Así lo constata el último estudio de OOKLA, que en su índice global Speedtest —con datos tomados entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022— deja especialmente bien parado al país sudamericano, al que sitúa en lo más alto de su TOP 10, por delante de China o Singapur.

La pregunta del millón es: ¿Por qué?

¿Qué dicen los datos? Que Chile se adelante en velocidad de banda ancha fija al resto de países analizados en el informe de OOKLA. Sus técnicos anotaron allí 216.46 megabits por segundo (Mbps), dato con el que supera al resto de países que conforman el TOP 10, una lista que completan China (214.58 Mbps), Singapur (214.23) y Tailandia (205.63), entre otros. En el ránking se cuelan por ejemplo EEUU, con 189.48, Hong Kong (194.35) o Emiratos Árabes (186.76 Mbps).

¿Es el primer estudio en destacar a Chile? No. Para su estudio, OOKLA analizó el período comprendido entre noviembre de 2021 y 2022. En su ranking de 2021 Chile figuraba ya en un lugar relevante, aunque limitado al segundo puesto, por debajo de Singapur. En cualquier caso no es el único informe que destaca la velocidad del país latinoamericano. En marzo de 2022 la web Uswitch publicó su propio balance sobre las naciones de la OCDE que disfrutan de una banda ancha más rápida y a la cabeza situaba a Chile, con una velocidad media de descarga de 189.36 Mbps.

Otro documento interesante es el Worldwide Broadband Speed League 2022, del que se hace eco Statista y que identifica a Chile como el país mejor posicionado en lo que a velocidad de descarga se refiere en América Latina y el Caribe. Eso sí, le asigna el puesto 27 en el ranking global.

¿Cuál es el marco general? Chile no es el único que ha visto incrementado su registro. Como recoge el informe, “la conectividad a Internet continúa acelerándose en todo el mundo, sobre todo a medida que los países priorizan y mejoran las redes de banda ancha fija y móvil”. A nivel global, los registros de OOKLA han constatado que la velocidad de descarga móvil se incrementó cerca de un 17% a lo largo del último año, mientras la banda ancha fija creció al menos un 28%.

Un buen dato que no solo afecta al país. Así es. El Speedtest Global Index aporta también clasificaciones de velocidad de Internet en algunas grandes metrópolis del planeta. Y ese capítulo Chile sale igualmente bien parada, aunque, eso sí, sin alcanzar el liderazgo absoluto. Su ranking de banda ancha fija lo encabeza Pekín, con 238.86 Mbps; pero en segundo lugar se sitúa Valparaíso, con 222.75, lo que le permite aventajar a otras grandes urbes del planeta, como Shanghái (221.85), Nueva York (218.04), Bangkok (217.19) o Madrid, que se cuela en el TOP 10 con 196.70. Chile fue también el escogido por Musk para iniciar sus operaciones de Internet satelital en América Latina.

¿Un liderazgo absoluto? No. Según OOKLA, Chile brilla en la velocidad de la banda ancha fija, pero no en móvil. Ese TOP 10 lo encabeza Qatar, con 176.18 Mbps, seguido de Emiratos Árabes (139.41) y Noruega (131.54). “Antes de albergar el Mundial, Qatar se disparó al primer lugar en el Speedtest Global Index con una velocidad de descarga promedio de 176.18 Mbps en noviembre de 2022 desde 98.10 Mbps en noviembre de 2021”. Chile no figura en ese caso en el TOP 10.

¿Cómo interpretar los resultados? La conclusión del último ranking de Speedtest Global Index no es del todo sorprendente. Hace meses ya elevaba a Chile a lo más alto de su TOP 10. Para analizar el dato viene bien sin embargo entender la expansión reciente de la Red en el país latinoamericano. En otoño el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) sacaba pecho por un nivel de conexión a Internet que alcanza al 89,2% de los hogares, muy por encima del 75% de solo un lustro antes.

Hace justo un año el Gobierno chileno destacaba cómo las redes de alta velocidad eran las preferidas por los usuarios. “Sumando las conexiones de fibra óptica y de HFC estas totalizan el 91,8%. Sin embargo, la fibra óptica es la tecnología fija de mayor preferencia, alcanzando 2.221.721 conexiones, equivalentes al 52,9% de las conexiones fijas totales, con un crecimiento del 68% en los últimos 12 meses”, subrayaba Telecomunicaciones. Las conexiones 4G se habían incrementado un 16% y desde el Ejecutivo insistían además en las nuevas redes 5G y la fibra óptica.

¿Qué dicen los usuarios de la red chilena? Esteban Pesce, de Solo Gamer Chile, reconoce que en la actualidad es “muy común ver en casa conectividad de 100 megas o más”, sobre todo tras los planes de expansión y mejoras en las redes aplicadas por las compañías a raíz de la pandemia del COVID-19. “Además entraron algunos player adicionales que reavivaron la conexión, entregando mayor velocidad a precios más competitivos”, comenta Pesce.

Ariel Griffouliere, gerente de Desarrollo de Negocio Hogar-Movistar Chile, concuerda con la mejora en los últimos años. “La pandemia fue un detonante y acelerador muy claro, sin embargo la demanda de mejor calidad de conexión, a través de fibra óptica, y los tráficos de datos venían creciendo de forma sostenida previo a la pandemia”, destaca la portavoz de Movistar Chile.

Un desarrollo rápido. “Chile tiene una gran fortaleza a nivel de infraestructura en servicios de Internet fijo, que logró construir en un corto plazo, con despliegues de fibra óptica por todo el país”, zanja Ariel Griffouliere, para quien “la calidad de la fibra óptica cambió el estándar de los usuarios e Internet en Chile”. “Considerando cifras actualizadas OCDE 2021, nuestro país supera el promedio mundial de la región (Latinoamérica) y queda solo debajod e Estonio en lo que ha sido el aumento de suscripciones a Banda Ancha Fija. Además, Chile se encuentra en el quinto lugar del mundo entre los países con mayor porcentaje de crecimiento anual en fibra óptica”, remarca la portavoz.

Xataka