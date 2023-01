EEUU | Casa Blanca confirma que no hay registros de visitantes a domicilios de Biden

La Casa Blanca confirmó este lunes que no existen registros de visitantes a los domicilios particulares del presidente Joe Biden, en los que se han encontrado diversos documentos clasificados, después de que los republicanos exigieran su publicación.

«Como todos los presidentes a lo largo de décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal», apuntó en un comunicado el portavoz de la oficina legal de la Casa Blanca, Ian Sams.

CBC Chairman @RepHorsford:

“I want to make a clear distinction: President Biden is fully cooperating. This is about disclosure and making sure whatever documents that are identified are turned over as required. That’s very different from the previous administration.” pic.twitter.com/4veBsfbYAp

— Ian Sams (@IanSams46) January 16, 2023