Falleció a los 95 años icónica actriz italiana Gina Lollobrigida

La actriz italiana Gina Lollobrigida, que alcanzó el estrellato cinematográfico internacional durante la década de 1950 y fue apodada “la mujer más bella del mundo” por el título de una de sus películas, murió en Roma este lunes 16 de enero, a los 95 años de edad. Además de actriz, también se dedicó a la fotografía y a la escultura.

Italia despide a una de sus máximas representantes del cine y la fotografía.

La actriz Gina Lollobrigida falleció este 16 de enero a sus 95 años de edad, confirmó la familia de la artista y su agente Paola Comin.

Aunque no fueron divulgadas las causas de su deceso, la diva de la industria cinematográfica se había sometido a una cirugía por una fractura de fémur el pasado septiembre, tras sufrir una caída en su casa. Poco después regresó a su vivienda y había empezado a caminar de nuevo.

«La Bersagliera nos ha dejado. Con profundo dolor dan el triste anuncio su hijo, Milko, y su nieto Dimitri. La familia pide en este momento de gran dolor, por parte de los medios, el máximo respeto», señala una nota de la familia publicada por la prensa italiana.

Italian actor Gina Lollobrigida, who achieved international film stardom during the 1950s, has died, her agent says. She was 95. https://t.co/wKHWAc6aK8

— ABC News (@ABC) January 16, 2023