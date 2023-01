Finde Nius (Shakira, Lisa Marie y Jeff Beck)

A LA “LOBA” SHAKIRA LE GUSTA FACTURAR.

Estoy a favor de los que dicen que es lícito que la cantante colombiana ponga de “vuelta y media” a su expareja que lo traicionó (aunque yo no hubiera sido capaz, soy más de otro estilo). Es verdad que los deshonestos se valen muchas veces de la discreción de sus víctimas para salir indemnes de sus actos reprobables; pero en este caso más que el fondo, creo que no han sido las formas adecuadas. Si pasas de los hechos a los insultos, habla peor de ti que de la persona que hizo el daño. Ya es “vox populi” que Piqué mantuvo una relación extramarital en el propio domicilio (lo que se suele decir “le puso los cuernos”). Muy inaceptable. Aprovechar para crear una canción de empoderamiento femenino. Muy oportuno. Que tanto la cantante como el futbolista están “facturando”, muy evidente. Ahora viene mi yo suspicaz y me dice al oído: “¿no estará todo milimétricamente diseñado?

La frase “cambiaste un Rólex por un Casio” es, cuanto menos, imprudente. Primero, porque insulta directamente a Clara Chía (que clara-mente tiene algo de culpa en el embrollo), porque demuestra un insolente exceso de ego desmedido de la cantante (de la que me imagino que Piqué también tendría cosas que decir) y porque le ha dado un comodín a su “adversario” para seguir humillándola. Nunca me ha gustado Piqué. Como jugador de fútbol, buenísimo; pero como persona, un sobrado irrespetuoso con sus contrincantes. Ahora, vuelve a la carga facturando con la esponsorización de Casio y llegando con un Twingo a la reunión de la King’s League. Eso lo hace para reírse (una de las peores formas de humillación) del ataque de Shakira. Ojo, sigo poniendo en cuarentena que todo estuviera premeditado por los dos. Ahora, los beneficios que están obteniendo están aumentando la cifra de ceros de sus facturas. Esperemos que no les pase “factura” después, cuando sus hijos crezcan y decidan posicionarse en favor de uno o del otro. Ah, y que sepa la que vale más que 2 de 22, que el Casio G-Shock G-D5000-9JR es 9 veces más caro que el Rolex Oyster. Ahí lo dejo.

MUERE LISA MARIE PRESLEY, LA HIJA DEL REY DEL ROCK.

Fíjate que, el otro día viendo la película biopic de Elvis (por cierto, me decepcionó un pizco ya que no es la película del rey del rock si no la de su manager), que me pregunté qué sería de la vida de Lisa Marie, la única hija del adorado cantante con su esposa en aquellos momentos, Priscilla Presley. Mucha gente envidia a los hijos de famosos porque piensan que tienen la vida solucionada y no saben que muchas veces es el efecto contrario. Ser hijo de famoso te condiciona de tal manera que nunca te verán como un ganador si no como alguien a la sombra del triunfo de tu progenitor. Y esa es una losa demasiado pesada. Eso le pasó a la guapa (para mi una de las mujeres más bellas del mundo) Lisa Marie. Fue de fracaso en fracaso. Como cantante, lo intentó. Y nada. Como esposa, cuatro matrimonios. Y tampoco. Con Michael Jackson duró tres años y sobre ese matrimonio siempre rondó la duda si fue un pacto para lavar la imagen de Michael, absuelto en un juicio de abusos a menores. Pero es que con Nicholas Cage soló duró tres meses. A eso le llamo yo “un sonoro fracaso”.

Un paro cardiaco que la llevo, aún con vida, al hospital y uno de repetición fue la causa del óbito. Ahora descansarán sus restos de 54 años en la Mansión de Graceland en Memphis (Tennessee) que heredó de su padre, justo en el Meditation Garden junto a los de Papá Elvis y los de su propio hijo Ben. La muerte del chico en el 2020 a los 27 años la sumió en una depresión. Ahora los fans podrán visitar la tumba de los tres por el módico precio de 175 dólares. Descanse en paz una de las mujeres más bellas del mundo y espero que ahora pueda cantar con su padre, dónde estén, sin que nadie les juzgue.

MUERE JEFF BECK, EN EL TOP-15 DE LOS MEJORES GUITARRISTAS DE LA HISTORIA.

Hace poco escribía sobre él. Me encantó la canción que sacó con Johnny Deep al micrófono. La canción se titula “This is a song for Miss Heddy Lamarr” incluida en el disco “18” que han publicado juntos los dos artistas y que me incitó a escribir sobre la figura de la actriz en un artículo titulado: “¿Científica o guapa?: Hedy Lamarr”. Jeff Beck entró en los Yardbirds de Jimmy Page en 1965 para sustituir a Eric Clapton. Palabras mayores. Al salir de este grupo fundo otro llamado “The Jeff Beck Group” con Rod Stewart como cantante y Ron Wood que posteriormente fichó por los Rolling Stones. Háganme caso y escuchen la canción “I Ain’t Superstitious”, de esta época. Reconozco que Stewart es uno de los cantantes que más me ha encantado.

La Revista Rolling Stones lo clasifica en 14º puesto en la lista de los mejores guitarristas de la historia del rock. Su reconocimiento por el público no se corresponde a su talento. Cuando decides innovar suceden estos riesgos. Muchas veces no se entiende la música de los genios, pero las influencias en otros grupos son innegables. Jimmy Page reconoció que conocer a Beck fue primordial para componer el primer disco de Led Zepellin. Se va, a los 78 años, uno de los grandes por una meningitis bacteriana y rodeado de sus amigos, entre ellos el propio Johnny Deep. Como decía antes, aun no siendo uno de mis favoritos, no dejo de reconocer la influencia con los vibratos que producía a su Fender Telecaster.