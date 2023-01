La crítica calificó Terrifier 2 como repugnante, sangrienta y divertida

La historia de un payaso sangriento

El año 2022 fue interesante para los productores del género terror. La evolución

del mismo es lo que muchos expertos han destacado como un punto a favor para esos filmes

cuyo objetivo principal es asustar a ese espectador que está dispuesto a asumir el masoquismo

de asistir a una sala de cine a ser perturbado. Esto último dependiendo, por supuesto, de la

inteligencia del guionista de turno, en combinación con el director y, muy especialmente, con los

departamentos de maquillaje y efectos especiales.

Si se hace una búsqueda de las películas de terror que se han llevado un Oscar a casa los conteos

no pasan de un forzado top10 en el que se reúnen producciones de décadas muy distantes entre

sí. Desde “El bebé de Rosmary”, en los sesenta, a “El Exorcista”, en los setenta, misma época de

“La Profecía”, a los que puede sumarse el “Drácula”, dirigido por Francis Ford Coppola en 1992,

y más recientemente la celebrada estatuilla dorada obtenida por “Get Out”, de Jordan Peele al

Mejor Guión en 2018, todo un récord, tomando en cuenta que lo que suele premiarse en terror

ha tenido que ver principalmente con sonido, edición y vestuario, entre otros aspectos técnicos.

Todo lo anterior podría considerarse “convencional” o “clásico” dentro de lo que se espera para

una cinta de terror. Dos palabras que jamás podrían usarse para describir el trabajo de Damien

Leone, artífice de la saga “Terrifier” (en español traduce “Aterrador”). El villano

de esta historia se llama Art The Clown y su carta de presentación es el cortometraje “El noveno

círculo”, de 2008, al que le siguen “Terrifier”, otro corto que se llevó el Premio del Público en el

Shocker Fest de California en 2011. Luego vino “La víspera de Halloween”, su primer

largometraje, y, posteriormente, “Terrifier”, la película, en 2016, y ahora “Terrifier 2”, una

secuela que no se relaciona tan directamente con la historia de la primera entrega.

En “Terrifier 2”, Art The Clown -tras resucitar misteriosamente-se dirige a Miles County, en pleno

Halloween, a cobrar la vida de la joven Sienna y de su hermano adolescente Jonathan. A eso se

resume lo que en escenas se traduce en largas secuencias en las que este siniestro payaso hace

de las suyas y hace al espectador un testigo muy cercano de sus crímenes, en dos horas 18

minutos. Sobre esta película, Stephen King, el maestro del terror, colocó en su cuenta de Twitter,

a manera de elogio, algo así como: “Terrifier 2 te asquea como lo hacen las películas de terror de

la vieja escuela”. Y vaya que es cierto…

Curiosidades terroríficas

– El aspecto del temible Art The Clown está inspirado en el célebre y aplaudido mimo

francés Marcel Marceau, llamado “el maestro del silencio”.

– Las reacciones físicas del público en Estados Unidos con la proyección de “Terrifier 2” han

ameritado la presencia de ambulancias en los cines para atender a los afectados por las

escenas más fuertes.

– El actor que interpreta a Art The Clown se llama David Howard Thorton y, aunque no tiene

diálogos en la película, es la voz que se escucha en el comercial de “Art Crespies”, el cereal

predilecto del malvado payaso. Thorton tiene una respetada carrera en teatro infantil.

– El director Damien Leone, además de productor audiovisual, es especialista en maquillaje

para efectos especiales. Es él mismo quien se encarga de concebir el aspecto de Art The

Clown. Junto a David Howard Thorton sostuvo largas tertulias para crear el personaje.

– En la película hay referencias a Jeffrey Dahmer, Charles Manson y The Zodiac Killer.

– El filme costó 250.000 dólares y desde el momento de su estreno, en Halloween de 2022,

ha recaudado más de 10 millones de dólares en taquilla.

– Leone ha afirmado en entrevistas que tenía 10 años escribiendo el guión y dice que la

actriz que lo interpreta, Lauren LaVera, “nació para el papel” de Sienna.

– El equipo de producción de la película advirtió en redes sociales que el filme no es apto

para personas con padecimientos cardíacos o con fotosensibilidad visual (fotofobia o

intolerancia a la luz solar o artificial). Y así lo demuestran los incidentes.

Fuentes: Imdb.com, Box Office Mojo.com Aristeguinoticias.com