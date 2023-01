Las predicciones del Niño Prodigio tras resultado del Miss Universo: ‘Esperen lo que viene’

Víctor Florencio, conocido como el Niño Prodigio subió una curiosa historia en su Instagram tras conocer el resultado del Miss Universo 2022.

El astrólogo y vidente de Univision se había referido días antes a la posibilidad de que Amanda Dudamel, la representante venezolana, se coronara como la octava Miss Universo del país.

«Este año hay mucha expectativa. Ella me gusta, está muy cerca, puede ser una buena candidata. Pero diré algo, esa niña si no se pone esa corona, tiene una corona ganada. O va para otro certamen, o algo pasa, porque es que a ella se le ve una corona. Hay misses que ganan y pasan desapercibidas en el universo, se desaparecieron, pero a esta, la veremos, aunque no se ponga esta corona, ella tiene una corona puesta ya. Tiene bastante luz», recalcó.