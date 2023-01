Nikola Jokic sale positivo al coronavirus fuera de los Estados Unidos ?

Según varias fuentes, se espera que el jugador de los Denver Nuggets viaje a los estados unidos la próxima semana, ya que contrajo la enfermedad la semana pasada. Uno de los jugadores mejores centro de la NBA en estos momentos

Jokic perdió alrededor de 40 libras y transformó su cuerpo durante la pausa de la liga por la pandemia de coronavirus. Esta temporada, Jokic ha promediado 20.2 puntos, 10.2 rebotes y 6.9 asistencias, fue elegido al juego de estrellas y su equipo participara en la pos temporada de la NBA.

ESPN story on Denver Nuggets star Nikola Jokic testing positive for coronavirus, awaiting clearance to return to the United States. https://t.co/6fNVzdefzK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020

Los juegos de entrenamiento de la NBA empiezan el 4 de julio, se espera que el jugador pueda jugar con el equipo para esa fecha. Los Denver Nuggets son uno de los mejores equipos de la conferencia Este, y la ausencia de Nikola Jokic podria ser de gran peso para el equipo.