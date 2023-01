Chile lanza programa piloto para eliminar vasos plásticos de un sólo uso

“No me lleves, devuélveme para que me puedan reutilizar”, se lee en cada uno de los 10 mil vasos que forman parte de las bandejas del patio de comidas de Mallplaza Egaña, como parte del primer proyecto piloto en Chile que busca contribuir a eliminar el problema de contaminación que generan los vasos plásticos desechables. Con esto, los locales adheridos a la iniciativa podrán anticiparse en un año a la exigencia de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU), la que estipula que en agosto de 2024 ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables.

La actividad de lanzamiento de esta campaña contó con la participación de la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas; el embajador de la Unión Europea en Chile, León De la Torre; la subgerenta de Consumo y Producción Sustentable de Fundación Chile y team leader proyecto CPAP en Chile, Karien Volker; el gerente de Operaciones de Mallplaza, Antonio Braghetto; y el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se refirió a la problemática de los plásticos de un solo uso y a la relevancia de ir preparándose para las nuevas normativas de la ley PUSU: «La contaminación por plásticos es una de las crisis ambientales que enfrentamos como humanidad. En Chile contamos con la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, que apunta a evitar la generación de residuos que luego terminan en la naturaleza, afectando a nuestra fauna, especialmente marina. En esa línea, me parece muy importante este programa piloto, porque se adelanta a los nuevos pasos que establecerá la Ley de Plásticos de Un Solo y es un aprendizaje de que es posible incorporar prácticas sustentables que nos benefician a todas y todos», destacó.

Este inédito piloto de reemplazo de vasos desechables en un patio de comidas, cuenta con el respaldo del Circular Plastic in the Americas Program (CPAP), programa financiado por la Unión Europea (UE) que tiene como objetivo fortalecer la cooperación de la UE con Chile, a través de un conjunto de actividades e iniciativas que apoyan una transición hacia una economía más circular, en línea con la Estrategia Europa de los Plásticos y el Pacto Verde Europeo.

Al respecto, el Embajador León De la Torre señaló: “Estamos muy contentos de empezar el 2023 con esta actividad, un ejemplo concreto para reducir los plásticos de un solo uso en el país y que es fruto de la colaboración entre todas las organizaciones participantes, públicas y privadas. La Unión Europea se ha fijado el objetivo de que todos los envases de la UE sean reutilizables o reciclables de forma económicamente viable para 2030. Chile también se puso una meta similar y esta iniciativa busca precisamente fomentar patrones de producción y de consumo sostenibles para alcanzarla.”

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, también valoró la iniciativa: “En La Reina estamos muy contentos de poder dar el puntapié inicial de este programa junto a Mallplaza, el Ministerio de Medio Ambiente, la Unión Europea y Fundación Chile. Es fundamental avanzar a la disminución de la huella de carbono que cada empresa tiene, especialmente cuando vemos transformaciones importantes que nos invitan también a nosotros como ciudadanos a comprometernos con el cuidado de nuestro planeta”

Los vasos reutilizables que llegan al patio de comida de Mallplaza Egaña forman parte de las acciones definidas en el modelo de operación de “Plaza 0”, iniciativa desarrollada por Mallplaza, con el apoyo de la empresa B Huella Verde, que busca lograr que los patios de comidas sean espacios libres de envases de un solo uso, a través de la incorporación de vajilla y cubiertos reutilizables en los locales del patio de comidas de Mallplaza.

“Como compañía estamos comprometidos con la acción climática y ser agentes movilizadores de cambio. En esa línea, Plaza 0 nos permite avanzar en nuestra meta de tener espacios que sean completamente libres de plásticos de un solo uso y, a través de la incorporación de los vasos reutilizables, robustecemos y escalamos el impacto de esta iniciativa, a través de esta alianza con Fundación Chile, la Unión Europea y de la mano de nuestros socios gastronómicos”, explicó Antonio Braghetto, gerente de Operaciones de Mallplaza.

Plaza 0 inició su operación en marzo de 2022 en Mallplaza Egaña y, a la fecha, ya son cuatro las marcas que forman parte de la iniciativa: Buffet Express, Doggis, Tommy Beans y Sushi Blues.

La reutilización de los vasos entregados por la campaña se realiza una vez que los consumidores dejan su bandeja en el punto de recepción del patio de comida, donde se hace la segregación según el tipo de residuo, derivando los orgánicos a un digestor. Posteriormente, los vasos junto al resto de la vajilla reutilizable son llevados a una sala de lavado y sanitizado.

Los restos orgánicos, en tanto, son tratados en el digestor, que los transforma en un líquido rico en nutrientes con el que se riegan tanto las áreas verdes como el huerto urbano ubicado en la azotea del centro comercial, cuya cosecha se entrega a los socios que forman parte de la iniciativa, cerrando así el ciclo de la gestión integral de los residuos.

Junto con la entrega de los vasos, este piloto considera la realización de capacitaciones a los jefes de locales del patio de comidas y a los trabajadores de los locales sobre la ley PUSU, para concientizar a quienes estarán entregando los vasos reutilizables con el fin de que entiendan la relevancia y estén comprometidos con gestionar el cambio de hábito entre los comensales.

“La sensibilización de los locatarios es muy importante porque a ellos se les está aplicando gradualmente la ley PUSU y estas campañas son una oportunidad para ir preparándose para la nueva normativa. Así también, la concientización ciudadana es clave para que estas campañas logren mayor impacto y podamos ir transitando de manera colaborativa hacia un modelo circular. Con esta iniciativa mostramos que decisiones cotidianas pueden tener un gran impacto a nivel medioambiental. En una hora en el patio de comidas de Mallplaza Egaña se desechan aproximadamente 681 vasos. Podemos hacer la diferencia en la reducción de residuos usando estos vasos reutilizables”, señaló Karien Volker, subgerenta de Consumo y Producción Sustentable de Fundación Chile y team leader proyecto CPAP en Chile.

Bnamericas