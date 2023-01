Educadores en Bolívar: «Exigimos nuestra contratación colectiva»

El gremio de educación en el estado Bolívar protestó la mañana de este 16 de enero en la Plaza Monumento a la CVG. Las exigencias estaban direccionadas a las discusiones de los contratos colectivos.

“El punto de honor de los educadores del país es la firma de nuestra contratación colectiva”, expresó Yudi de Zerpa, presidenta del Sindicato de Educadores Regionales.

Docentes salieron a las calles de Caracas para reclamar sus derechos: «no aceptamos limosnas»

La marcha de los educadores en Bolívar se da en el marco de una manifestación nacional del sector educación, el cual está exigiendo mejoras salariales.

En el estado Bolívar, los profesionales de la educación tomaron las calles en los municipios Caroní, Sifontes, Piar, Angostura del Orinoco y Cedeño; quienes se unieron a la consigna “queremos salarios justos”.

En ese orden de ideas, el gremio de educación en Bolívar informó que estarán en asamblea permanente para tomar acciones en lo que denominaron la “lucha para la recuperación de nuestros derechos”.

#Bolívar | Los educadores del estado Bolívar enfatizan en que el punto de honor de la lucha es la firma de las convenciones colectivas. 📹 @Bfsilvah pic.twitter.com/VpiCa3vS7H — Noticias Todos Ahora (@nta_vzla) January 16, 2023

Protesta permanente

Además de continuar en asamblea permanente, en donde discutirán los pasos a seguir y recibirán las directrices desde Caracas, el gremio de educación en Bolívar manifestó que como método de protesta irán a las aulas de manera interdiaria.

“Nosotros no podemos ir a un paro definitivo, porque no debemos poner en riesgo el trabajo de los maestros. Hay una serie de procedimientos. Iremos un día sí y un día no como método de protesta”, enfatizó Aida González, secretaria general del colegio de profesores de Guayana.

Alguno de los educadores presentes en la marcha exigían un paro total, para presionar por mejoras salariales; no obstante, el colegio de profesores pidió calma e instó a continuar con las acciones tomadas por la asamblea general de maestros.

«No queremos bono»

El pasado 15 de enero la gerencia de Nicolás Maduro anunció, en el marco del día del educador, la entrega de un bono que denominaron “de guerra”.

Esta situación generó un descontento generalizado en el seno del sector de la educación en Venezuela, quienes salieron a las calles bajo la consigna “no queremos bono, queremos sueldo”.

En Bolívar, los diferentes gremios rechazaron el bono y enfatizaron en que buscan mejoras salariales.

“Ese bono es un bono de hambre, porque es comida para hoy y hambre para mañana. Los educadores seguiremos en pie de lucha para que se nos dé nuestros contratos colectivos”, vociferó Aida González.

Asimismo, denunciaron que los incentivos que acostumbra dar la administración de Nicolás Maduro son excluyentes. Esto, debido a que solo los reciben quienes tienen el carnet de la patria.

“Estamos cansados de esos salarios de hambre. Ese bono que entregaron ayer es un bono excluyente, porque solo se los dieron a los que tienen el carnet de la patria. Ese dinero tenía que llegar en sus cuentas bancarias”, concluyó Aida González.

