Familia y amigos de joven desaparecido mantienen la fe de encontrarlo

Heidi Gurmeite aseguró haberse preparado mental y psicológicamente para reconocer un cadáver, el pasado 30 de diciembre, que presentaba características similares a las de Dorhean Gainza, su hijo de 19 años, el joven desaparecido desde el 16 de octubre.

La esperanza volvió a ella cuando tuvo la oportunidad de detallar el cuerpo. «Uno va a enfrentar lo que no quiere ver, el cadáver de mi hijo. Pero no era. No pude reconocer el rostro porque estaba golpeado, era un muchacho de la calle, no era él», relató la mujer.

De allí volvió al inicio: el 16 de octubre salió de su vivienda en Caracas rumbo a una presentación para aprobar una evaluación en la carrera de Artes Escénicas que cursa en la Escuela Juana Sujo. Iba hacia la sala Cabrujas, ubicada en las adyacencias de Parque Cristal, pero no dio con la dirección.

Cronología de los hechos

A las 5:00 pm Dorhean llamó a su madre para contarle que no llegó a tiempo y a la vez, preguntarle cómo tomaba un autobús hasta su casa ya que asiduamente usaba el Metro de Caracas. Ella le explicó que debía caminar hasta la avenida Francisco de Miranda y acordaron verse en su residencia.

Sin embargo, también envió mensajes a su hermana y a un grupo de amigos donde compartía un chat para relatarles sus vivencias de ese día. Les contó que decidió entrar al parque Miranda y allí se tomó una chicha, recorrió el espacio y le envió fotografías de él a sus compañeros.

Transcurrida una hora desde que se comunicó con su madre, Dorhean les dijo que ya se iba a su casa porque tenía el presentimiento de que lo iban a robar. No contestó más.

«A veces quiero pensar que se trató de un acto de rebeldía, pero allí mismo repaso nuestras conversaciones: él estaba muy centrado en culminar su carrera para iniciar los estudios de cocina, hablábamos siempre de sus planes y sueños, todo estaba bien», alegó su madre, tratando de hallar una explicación a su desaparición.

Heidi acudió a formalizar la denuncia a la División de Víctimas Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Desde ese entonces, autoridades abrieron el expediente N° K-22-2270-00380 con el nombre de Dorhean Gainza.

También expuso la desaparición ante el Ministerio Público y fue designada la fiscal N° 13 del Área Metropolitana de Caracas, Mayerling Medina, para hallar al joven estudiante.

Mi amigo desaparecido

Sus compañeros de clase decidieron sumarse a la búsqueda y apoyar en todo momento a su mamá. En principio abrieron una cuenta en Instagram llamada @amigo_desaparecido, allí expusieron una cronología de la desaparición y hasta la fecha, la red cuenta con 2.178 seguidores y decenas de comentarios de solidaridad.

«Sus amigos se sienten como yo, que no sabemos ya qué hacer, el primer mes buscamos por todos lados. Colocamos panfletos, yo hace menos de tres días estuve por Los Teques, dejando información con todos los miembros de policía, también estuve en Santa Teresa del Tuy y La Guaira», relató Heidi Gurmeite.

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó 1.370 desapariciones de personas en el país durante 2022, entre ellas se encuentra el joven Dorhean.

Cuando inició la búsqueda su madre pidió a autoridades del parque revisar las cámaras de seguridad, pero estos alegaron que estaban fuera de servicio. El Cicpc realizó un trabajo fílmico con las cámaras de los alrededores del parque, labor que continúa en proceso tres meses después de la desaparición del joven estudiante.

«Los cuerpos de policía sí están buscando, pero cómo es posible que a estas alturas no tengan respuesta, no es posible que a mi hijo se lo haya tragado la tierra», puntualizó Gurmeite.

Antes de finalizar la entrevista, la madre del joven desaparecido reflexionó sobre los casos de desapariciones en Venezuela que diariamente son publicados en las redes sociales: «algo está pasando en el país, no es posible que hayan tantos jóvenes con características similares a las de mi hijo que hayan desaparecido».

Glorimar FernándezSucesos

