Internautas no se comieron el cuento de las disculpas de Jerónimo Gil por echar tiros en Las Mercedes

Luego de que el actor Jerónimo Gil comenzó el 2023 con mal pie, tras disparar en las afueras de un conocido local nocturno de Caracas, el artista habló por primera vez sobre lo que ocurrió a inicios de año y sus actos de violencia que lo llevaron a estar tras las rejas.

A través de un video que se difundió en las redes sociales, el venezolano expresó públicamente sus disculpas por su comportamiento. “Tenía que pedir unas disculpas públicas, unas disculpas públicas por mi comportamiento, no fue un comportamiento ideal, fue un comportamiento bajo los efectos del alcohol, no había razón en ese momento”.

Jerónimo Gil continuó con su mensaje en el que además de pedirle disculpas a sus familiares cercanos, también le hizo llegar sus palabras de arrepentimiento a los dueños del local donde se llevó a cabo el incidente.

“Quiero pedirles a los dueños de la empresa ECO, hermanos lo siento mucho, estoy avergonzado con ustedes quiero pedirles disculpas a los empleados, a los porteros que los conozco desde hace muchísimos años, hermanos disculpas, estoy avergonzado”.

“Estoy muy sorprendido de las cosas que hice, quiero que sepan que estoy a la orden de las autoridades policiales para asumir mi responsabilidad ya que, fui muy irresponsable, gracias a las personas que me quieren, que me apoyaron, gracias a las personas que también me dijeron muchas cosas que puede ser que me merezca”, concluyó Gil.

Pero, las palabras de arrepentimiento de Jerónimo no convencieron a los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron, una vez más al criollo por su actitud violenta.

“¿En serio estaba bajo los efectos del alcohol? Casi no se notó”, “Te fe-li-ci-to que mal actúas… De eso ya no cabe duda… Y aunque con tu papel continúas…”, “Dentro de poco sale en libertad y al tiempito repite lo mismo”, “Un payaso de la vida”, “Si como no, esos tiros fueron un milagro que no le dio a nadie ni mato a nadie por una estupidez casi mata un poco de inocentes”, “Presoooooo, para que le baje dos”, expresaron.

Asimismo, los internautas no olvidan que no ha sido la primera vez que pasa algo similar con el hombre, y resaltaron la polémica que protagonizó hace algunos años con su ex la actriz Flavia Gleske.

“Y él cree que con disculpa soluciona todo y si fuese herido a alguien o matado con disculpas iba a solucionar todo, y él no va a aprender, ya con esto ya son dos cosas mal que ha hecho, la primera con su exesposa”, “Él sufre de descontrol de la ira, recuerden el episodio con su ex pareja Flavia”.

