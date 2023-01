Nuestra Misión Diplomática en Canadá II Por Orlando Viera Blanco

Uno de los aspectos más importantes de nuestra Misión Diplomática en Canadá son las relaciones de gobierno y los Ministros Parlamentarios [MP ‘s]. Canadá es una democracia parlamentaria que supone doble rendición de cuentas: Como legisladores y como Ministros. El Primer Ministro [PM] es elegido por la bancada mayoritaria o mediante pacto con minorías.

El check and balance en Canadá es la base de la democracia. En esa dinámica de rendición de cuentas, se condujo nuestra Misión Diplomática…

Alianzas conservadoras y liberales

Canadá tiene dos partidos mayoritarios: El partido liberal, liderado por Justin Trudeau [PM] y el conservador fundado por Stephen Harper y Peter Mackay [2003]. El partido conservador lo lidera Pierre Poilievre, joven parlamentario casado con la venezolana Anaida Galindo, quien migró a Canadá de 8 años. Con emoción comenta cómo su padre sin hablar francés y encarando temperaturas gélidas, pasó de administrador trajeado a vendedor de frutas, para llevar el pan de cada día a su casa. Con orgullo esta venezolana-canadiense, comunicadora, trilingüe y madre de dos niños, podría convertirse en la primera dama de Canadá.

Hemos sostenido reuniones con autoridades de los partidos; con la Comisión de DDHH del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento; MP’s del dominado ‘Shadow Cabinet’ o Gabinete a la sombra. Quiero agradecer al MP líder conservador Erin O’Toole Primer Ministro a la Sombra de Canadá, quien apoyó nuestra designación como Embajador y ha elevado su voz por la libertad y la democracia en Venezuela. Apoyó la Ley C-281 [Bill 281] o Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos (Ley Sergei Magnitsky), base normativa de las sanciones a funcionarios del régimen. También gracias al Ministro de RREE en la Sombra Michael Chong por su fraternidad con Venezuela.

Párrafo aparte merece el MP Randy Hoback, conservador de Prince Alberta. Hoback ha sido voz determinante por la violación de DDHH, la devastación del Arco Minero, denunciando trata de niños y mujeres en minas ilegales. Además, un firme vigilante del trato a nuestros migrantes en Canadá. La solidaridad de [MP\ Randy Hoback ha sido infinita y firme, además promotor y fundador del grupo de parlamentarios amigos de Venezuela.

Otro titán de Canadá por Venezuela ha sido el ex MP ‘s liberal Michael Levitt. Desde su Comité de DDHH [Parlamento] ha recibido a víctimas de crímenes de lesa humanidad, diputados venezolanos, y activistas de DDHH. Su despacho registró las bases testimoniales y probatorias de la remisión contra el régimen ante la Corte Penal Internacional [CPI].

Justo subrayar que la iniciativa de denunciar ante la CPI al régimen y su cadena de mando fue del profesor Irwin Cotler [último Abogado vivo de Mándela], acogido por el gobierno del PM Justin Trudeau. Coordinado con la MP de RREE Chrystia Freeland [2018]. Cotler es uno de los activistas y catedráticos de DDHH [McGill University] más importantes del mundo. Ha denunciado la persecución política, cese de la tortura, tratos crueles y degradantes, desaparecidos, asesinatos y apartheid en Venezuela. Cotler además fue experto de la OEA [2017] cuyo reporte colegiado reposa en La Haya. Gracias, profesor Cotler por su gallardía y tesón.

Mérito igualmente a la Senadora Canadiense y profesora, Rosa Gálvez, por hacerse eco del ecocidio y oro de sangre que está exterminando nuestra Amazonia.

Refugio, Ciudadanía y desarrollo social

Uno de los capítulos más sensibles de nuestra Misión Diplomática ha sido abogar por nuestros refugiados y migrantes. Un Embajador no está supuesto a favorecer procesos migratorios. Pero como he dicho, no somos Embajadores convencionales, sino de la tragedia de nuestro pueblo. Al tiempo de nuestra designación [2019] Venezuela subía su éxodo. Pasamos de 3 millones de exiliados [2017] a 7.5 millones al 2022, la mayor tasa de desplazados del planeta.

Nuestra misión se dedicó a dar seguimiento y solución a cientos de peticiones de refugios, reunificación familiar, asentamientos, prohibición de deportación por compasión y misericordia, identidad [extensión validez de pasaportes]; y en fin, permanencia de nuestros compatriotas y familiares en Canadá. También impulsamos la iniciativa de un pasaporte Nansen para venezolanos, que lamentablemente no pudo implementarse.

Abogamos por reasentamientos de compatriotas como la madre que perdió a su hija en Trinidad y Tobago, o asilo al boxeador olímpico Venezolano. Canadá fue clave en lograr su refugio en naciones hermanas. Estuvimos en Trinidad y Tobago preparando terreno para las negociaciones de Barbados.

Canadá ha sido determinante en el envío de recursos, alimentos y apoyo a nuestros migrantes en el Caribe, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Quiero agradecer muy especialmente a la Ministra de Desarrollo Internacional Karina Gould, por su esmerado trabajo coordinando la conferencia de Donantes 2022, que recaudó más de un billón de euros para asistir a ACNUR, adquirir vacunas, y atender programas sociales-educativos para venezolanos en LATAM. A Ud. Ministra, eternamente agradecidos.

Los MP’s de RREE de Canadá del gobierno del PM Justin Trudeau han sido unos gladiadores de la libertad y los DDHH en Venezuela. Chrystia Freeland, Françoise-Philippe Champagne y Mélanie Joly. Desde decretar la prohibición de deportaciones a venezolanos [2019], conceder Refugio y residencia en fecha determinada; crear segundas instancias de revisión de casos de Refugio; consolidar alianzas por la democracia, impulsar caso CPI; habilitar recursos, medicinas, alimentos para venezolanos más vulnerables; favorecer la Misión de Determinación de Hechos [ONU} y muy importante, apoyos en la OEA, ONU, ACNUR, ACDHNU, y países hermanos, ha sido su tarea sin descanso. Cada Embajador de Canadá en el mundo se convirtió en un Embajador por Venezuela y nuestro pueblo en el planeta. A todos ¡muchas gracias!

Gracias a Michael Grand, Cherry Urban, Sarah Cohen, Louis Pierre Emond, Nicolas Falomir de task force, Sudamérica. No hubo llamada que no hayan atendido. Indescriptible su profesionalismo, admirable la forma detallada y eficaz de canalizar programas de socorro, alerta y rescate institucional. Hemos llorado, sudado y caminado juntos estos desafíos.

A ti querido Allan Culham, no te he olvidado. Comisionado de Canadá para Venezuela, ha sido un aliado y fiel amigo de la causa. Siempre presente con su diplomacia de paz y diálogo, constructor de grandes alianzas. Gracias Culham. Cuanto os debemos los venezolanos amantes de la libertad.

Venezuela: Brilla de día y de noche…

Repica el teléfono. Es la Oficina de Protocolo Canadá. “Embajador buenos días. Le llamo para informarle que el próximo de Noviembre 3 será el acto de presentación de credenciales ante la Gobernadora General de Canadá [Reino Unido] Madame Juliette Payette” […] Un acto regio, hermoso, alegórico.

El director de Protocolo, el diplomático Stewart Wheeler, menciona mi nombre para avanzar y presentar credenciales…Quedé paralizado. Pasaron por mi mente miles de imágenes. Desde mi infancia hasta mi partida de Venezuela. Cuando orgullo y alegría invadida de dolor a la vez. ¿Dónde está papá? Su Párkinson le impidió venir. Qué hermoso hubiese sido ver a sus ojos llorosos al asumir [su hijo] este histórico compromiso… Stewart me hizo señas con la mirada [Move, move, Orlando]…

[…] Reaccioné y me levanté del sillón camino a Madame Payette, gobernadora General de Canadá. Al entregar mis credenciales, la ex astronauta Québécoiseme dice: “Bienvenido Embajador. Quiero decirle que su país se ve muy hermoso desde el espacio. De día iluminado por sus blancas cordilleras, y de noche por las estrellas sobre el amplio mar”. Gracias gobernadora, le contesté: -Aquí estamos para devolverle el brillo de la libertad a nuestro país”

Comenzaba nuestra misión diplomática. Quedaba ungido por una Venezuela desnuda. Había que mostrarlo al mundo. Desde ese día no nos volvimos a sentar […]Gracias Stewart por tu orientación y por vuestra sonrisa. Con esa misma confianza hemos tratado de decirle al mundo que no nos dejen de querer, que necesitamos su ayuda.

Termino diciendo: Gracias al MP Philip Lawrence de House of Commons por Peterborough, por elevar su voz por la libertad del Alférez Mayor Igbert Marín Chaparro de nuestra gloriosa FAN. 57 días en huelga de hambre. Su luz brillará en libertad. ¡Liberen a los presos políticos! también ha sido el clamor de Canadá.

Y seguimos obrando desde Canadá por la paz, la libertad, la vida y la prosperidad de nuestra gente. Canadá sigue siendo nuestra aliada perfecta. Su inmensidad y abundancia es generosidad y compromiso por Venezuela….

@ovierablanco

Embajador de Venezuela en Canadá

El Universal