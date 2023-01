¿Nunca has recibido bonos del Sistema Patria? Aprende cómo hacerlo

1523163

Caracas.- En las redes sociales abundan denuncias de usuarios que, a pesar de estar registrados en la Plataforma Patria, no reciben los bonos que entrega el gobierno de Nicolás Maduro.

«No me llegan los bonos, qué debo hacer», «Señor, Nicolás Maduro no me salen los bonos patria», son alguno de los mensajes que los usuarios dejan a diario en las redes sociales. Algunos publican hasta su número de cédula esperando una respuesta por parte de los coordinadores de la plataforma Patria.

Sistema Patria: estos son los bonos que faltan por pagar en enero

Yo tengo carnet virtual y tengo el serial y el código y está todo en verde en verificación y no me llega ningun bono — rosangel muccio (@rosangelmuccio) January 17, 2023

Saludos, con todo respeto soy empleado publico y no recibí el bono, ni este ni ningún bono me llega nunca — Ronald j Verdi’B (@Ronald_verdi) January 17, 2023

Señor presidente con todo respeto que usted se merece, porque los bonos que dan por el sistema patria siempre le caen a las misma persona todo el tiempo, yo Héctor ced. 3445098 desde hace 10 meses no me llega un bono soy venezolano y de la tercera edad — hector martinez (@hectorm22804744) January 17, 2023

¿Cómo registrarte por primera vez en Patria?

El primer paso es ingresar al sitio web oficial Patria | Registro. El sistema solo está disponible de lunes a sábado, en un horario comprendido entre las 6:00 am y las 9:59 pm.

El siguiente paso es ingresar en el sistema los datos básicos y de contacto: número de cédula, número de teléfono celular , sexo, y tu fecha de nacimiento (día/mes/año).

Luego de rellenar los cuadros solicitados deberá hacer clic en la opción "Solicitar Código" y esperar que llegue un mensaje de texto SMS con un código de verificación.

Una vez llegue el código de verificación, debe ingresarlo en el recuadro que dice “Código de Confirmación”. Una vez hecho esto solo debe pulsar en “Continuar”.

Aumentos del sistema Patria: ¿cuál de los bonos supera el salario mínimo?

Realizado correctamente el paso anterior, solo debe rellenar el formulario que le aparecerá. Ahí debe introducir los datos personales: nombres, apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección de domicilio.

Además, deberá colocar una contraseña y la confirmación de la misma, con la cual podrá ingresar al sistema. Finalmente, debe dar clic en “Registrar”.

Luego de haber introducido sus datos y registrarlos correctamente, le aparecerá un mensaje en la pantalla con la siguiente información: «Usted se ha registrado satisfactoriamente. Ahora puede autenticarse para acceder al sistema».

Tres pasos para facilitar el cobro de bonos

La plataforma Patria eliminó la pestaña Protección Social y en su lugar colocó Recibir Bonos , que es para aceptar o rechazar los Bonos Especiales que llegan a través de la mensajería de texto desde el número 3532.

La nueva opción Bonos Entregados son los beneficios que el usuario recibe durante el mes o año a través del sistema @CarnetDLaPatria.

Por último, las demás opciones, como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, Chamba Juvenil, Somos Venezuela y José Gregorio Hernández se mantienen igual para aquellos que gozan del beneficio de recibir bonos o estipendios.

Consejos

Desde El Pitazo te dejamos una guía de consejos que te ayudaran a cobrar estos bonos, esto tomando como información datos publicados por el blog de Patria Digital.

Los bonos son por asignación directa, no se escanean ni se validan.

Es importante tener actualizados los datos y mantener al día los requerimientos.

El carnet de la patria debe estar vigente para realizar cualquier operación.

Desde Patria Digital recomiendan acudir a las jornadas que efectúan los fines de semana el personal de Somos Venezuela en todo el país y en las bases de misiones socialistas, donde podrán recibir asesoramiento y ayudas para resolver problemas.

También estar atentos a las informaciones publicadas por el movimiento Somos Venezuela, quienes frecuentemente realizan jornadas de asesoramientos.

Redacción El PitazoEconomía

