Omar Narváez tiene ansias de trabajar con Francisco Álvarez en los Mets

El nuevo receptor de los Mets de Nueva York, Omar Narváez está ansioso de trabajar con su paisano Francisco Álvarez en la MLB 2023.

El venezolano Omar Narváez fue de las firmas más importantes de los Mets de Nueva York desde la agencia libre y seguramente iniciará como el receptor titular en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, pero sabe que esta organización tiene un gran talento en esta posición y casualmente es paisano, se trata de Francisco Álvarez, pelotero joven que tiene emocionado a la reciente firma de los “Metropolitanos”.

Este martes los Mets hicieron la presentación oficial de Narváez y Adam Ottavino, teniendo entre sus palabras grandes elogios para el prospectazo Álvarez, que terminó la temporada 2022 jugando en la MLB y posiblemente en el venidero curso del 2023 sea ascendido nuevamente.

“Tengo muchas ganas de conocerlo y compartir un poco de información y darle todo lo que tengo de experiencia”, dijo Omar Narváez sobre el prospecto venezolano.

Helping mentor Francisco Álvarez is one of Omar Narváez’s main goals as he gets set to join the Mets: pic.twitter.com/8iQWfjBteN

— SNY (@SNYtv) January 17, 2023