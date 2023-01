Papa nombra a Baltazar Porras como nuevo Arzobispo Metropolitano

1523125

Caracas.- El Papa Francisco nombró al cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo como nuevo arzobispo Metropolitano de Caracas. La información fue confirmada por la Arquidiócesis de Caracas y por el propio Cardenal a través de sus cuentas de Instagram.

«Un saludo fraterno, queridos caraqueños, en este 17 de enero de 2023, en el que el Papa Francisco me elige como Arzobispo Metropolitano de Caracas. No me siento extraño, pues nacido y criado en el corazón de la ciudad capital, me ha tocado en los últimos cuatro años y medio estar al frente como Administrador Apostólico», dijo Porras en su cuenta de Instagram

¿Quién es el Cardenal Baltazar Porras?

El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo nació el 10 de octubre de 1944 en Caracas. Estudio bachillerato y filosofía en el Seminario Interdiocesano de Caracas (1955-1962), luego fue enviado a la Pontificia Universidad de Salamanca, España, (1962-1966), donde obtuvo la Licenciatura en Teología, en 1966, reseña la Arquidiócesis de Caracas en una nota de prensa.

Asimismo, informan que en 1977 Porras consiguió el Doctorado en Teología Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad de Salamanca.

Arquidiócesis de Mérida

Al quedar vacante la Arquidiócesis de Mérida, sucede de manera inmediata como Arzobispo el monseñor Helizandro Terán Bermúdez, OSA, quien asume automáticamente el gobierno pastoral de esta Sede Metropolitana.

Monseñor Terán había sido nombrado el 19 de marzo de 2022 como Arzobispo Coadjutor, con derecho a sucesión.

Arquidiócesis de Caracas alerta que clonaron el teléfono del cardenal Baltazar Porras

Redacción El PitazoVista_4

Redacción El PitazoVista_4