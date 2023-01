Perú | Miles de violentistas se dirigen en caravanas hacia Lima

Amenazan con desatar caos en la capital

Miles de manifestantes de Apurímac, Cusco, Puno y La Libertad se dirigen en caravanas a la ciudad de Lima, a fin de continuar con su protesta en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Afirman que realizarán una gran movilización denominada “marcha de los cuatro suyos”. El dirigente de la cuenca Coata, Félix Suasaca, refirió que la determinación se tomó el fin de semana y obedece a demandas como, la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y el adelanto de elecciones para el presente año.

Fuentes cercanas a las organizaciones de base señalaron que recolectaron dinero en efectivo y otros recursos que servirán como gastos de viaje en la capital. Además coordinan con ciudadanos puneños residentes en Lima.

Aún se desconoce el número exacto de los representantes de diferentes organizaciones que emprenderán su viaje a Lima ya que se inscribieron entre reservistas y representantes de autoridades del sector rural.

Alrededor de unos 3 mil manifestantes en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, se dirigen a Lima.

Cuestionaron a las autoridades de Lima por desdeñar a la población de las comunidades.

“Esas autoridades y policías pueden haber estudiado en la universidad, en los institutos, pero no tienen educación. No saben respetar al prójimo, no saben respetar al campesino. Señores autoridades, ustedes son la voz del pueblo y nosotros hemos puesto voto de confianza, y no podemos permitir que esto siga así”, anotó Joel Vargas.

Entre las representaciones comunales que partieron hacia Lima, están las de Huancabamba, Cheqche, Chucaraylla, San Antonio de Cachi y Quishuará.

La provincia de Andahuaylas tiene 128 comunidades. Dijeron que según vaya avanzando la lucha en Lima, y de ser necesario, van a pedir refuerzos.

La despedida final se dio en el distrito de Talavera, que es la salida de Andahuaylas hacia Ayacucho. Ahí los esperó una multitud de gente entre vivas, aplausos y lágrimas.

SIN PAPELES

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que vehículos de los manifestantes que venían a Lima fueron intervenidos sin SOAT y con placas adulteradas.

«Los intervenidos incurrieron en faltas graves y muy graves al Reglamento Nacional de Tránsito como: transitar con placa adulterada, revisiones técnicas vencidas, sin SOAT, sin luces y dispositivos retrorreflectivos, y sin certificado de aprobación de inspección técnica», se lee en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a cerca de 400 personas procedentes de Andahuaylas con destino a Lima.

Estos se trasladaban en una caravana de 8 minivans, 3 camionetas y 4 camiones en la vía Los Libertadores, provincia de Pisco, región Ica

BLOQUEAN PANAMERICANA

Ayer la Panamericana Sur, en el óvalo y boulevard del cruce, permaneció bloqueada con piedras y escombros.

Huelguistas se concentran en el cruce La Joya desde las 8 de la mañana. Posteriormente, tienen planeado trasladarse al kilómetro 48 de la Panamericana Sur para bloquear la vía.

LA LIBERTAD

Un grupo de pobladores se unieron al paro nacional y decidieron bloquear la Carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú, en la región La Libertad.

“Vamos a continuar con el bloqueo de la carretera y vamos a apoyar a los hermanos del sur. Nosotros reclamamos justicia”, indicó uno de los pobladores a Radio Ke Buena Virú.

También se han instalado diversos piquetes en el distrito de Chao, donde los manifestantes exigen la renuncia de la presidente de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y adelanto de elecciones.

De esta manera, pobladores cierran las vías de acceso a la Panamericana Norte con piedras y quemaron llantas.

Los vehículos procedentes de la ciudad de Lima y el norte del país no pueden acceder continuar con su destino; en tanto, algunos pasajeros se vieron obligados a descender y seguir su destino caminando.

En tanto, en la sierra liberteña los ronderos bloquearon la entrada a Huamachuco, en la provincia de Sanchez Carrión. Cabe indicar que en la víspera, la Policía dijo que se detendrá y denunciará a los que bloqueen las vías.