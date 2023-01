Selena Gomez y Andrew Taggart tendrían una relación más que amistosa

La cantante Selena Gomez y Andrew Taggart, de The Chainsmokers, tendrían una relación amorosa según revelaron las fuentes de la revista US Weekly que afirmaron haberlos visto en repetidas citas a lugares exclusivos.Lo que llama la atención es que Andrew Taggart fue visto a través de sus redes sociales con la modelo Eve Jobs, la hija de Steve Jobs y cuyo romance fue confirmado en septiembre de 2022. En una de las imágenes aparecen felices mientras le daban la bienvenida al 2023 y en la otra posaron abrazados.Sin embargo, US Weekly aseguró que Jobs ya sería su ex y que ambos decidieron finalizar la relación de manera amigable.La revista estadounidense destacó que la ex estrella Disney estaría complemente involucrada con esta nueva relación con el intérprete de «Closer».Con información de US Magazine