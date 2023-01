Willson Contreras rompe el silencio sobre su ausencia en el Clásico Mundial

El receptor Willson Contreras habló sobre su no participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 con el equipo de Venezuela.

Willson Contreras será una de las grandes ausencias de Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2023 y tras eso, rompió el silencio y habló sobre la decisión de no jugar este evento con su país, ya que se centrará en su temporada 2023 con los Cardenales de San Luis, equipo que lo adquirió desde la agencia libre hace unos meses.

A través de Twitter, el periodista John Denton reportó que Contreras rechazó la invitación de Venezuela para jugar en el Clásico Mundial porque quiere pasar tiempo con sus nuevos compañeros de los Cardenales. Además, no quería correr el riesgo de agravar una antigua lesión en el tobillo.

“Para mí no fue una decisión fácil, pero conozco mis responsabilidades. Sé que el sueño de todo jugador de béisbol es jugar en el Clásico pero todos conocemos la situación con mi lesión en el tobillo y fue algo que soporté la temporada pasada. No quiero arriesgar mi cuerpo con algo que no ayudará al equipo. Mi prioridad es quedarme aquí con el equipo y pasar todo el tiempo que pueda con todos en el equipo. Conmigo mismo, sé que es importante conocer a cada uno de los muchachos”, dijo el receptor venezolano.

Contreras: “For me, it was not an easy decision, but I know my responsibilities. I know the dream of every baseball player is to play in the [WBC], but we all know the situation with my ankle [injury] & it was something I [endured] last season. I don’t want to risk my … (2/3)

— John Denton (@JohnDenton555) January 16, 2023