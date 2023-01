▷ UCV renovará autoridades en el mes de mayo 2023, tras 15 años sin elecciones #18Ene

Para el 26 de mayo del 2023 se realizarán las elecciones para seleccionar a las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela, decisión aprobada este miércoles de manera unánime, por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En efecto, esta decisión se produce luego de 15 años de ausencia de este proceso comicial en la casa de estudios, y en esta oportunidad, se escogerán los decanos, representantes profesorales y demás cargos principales.

publicidad

La rectora de la casa de estudios, Cecilia García Arocha, expresó enfáticamente que este miércoles votarán para determinar si se cuenta con el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) en estos comicios; pero su posición es de no contar con el ente electoral.

“Lo aprobamos de manera unánime. La primera vuelta es el 26 de mayo con un reglamento transitorio que aprobó el Consejo Universitario, y la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, sería el 2 de junio (…) Yo jamás votaría por el CNE, no por nada, sino porque me he cuidado mucho de no dar las nóminas de los estudiantes, profesores, empleados al gobierno”, precisó la autoridad rectoral.

García Arocha señaló que hasta los momentos, no se tiene conocimiento de las planchas que pudiesen lanzarse para ser elegidos en estos comicios, dijo en Unión Radio.