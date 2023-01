Educador agredido: este golpe lo siente todo un gremio

1523345

El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), seccional Acevedo, Roymer Durán, denunció en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la agresión de la cual fue víctima el 16 de enero, cuando marchó con un grupo de educadores para exigir un salario digno en Caucagua, estado Miranda.

Ese día, a las 12:45 pm, Durán recogía un equipo de sonido cuando se le acercó un hombre vestido de negro, con gorra y tapabocas. Durán pensó que el individuo lo iba a saludar, pero, sin mediar palabras, le propinó un golpe.

“Corrí y me refugié en una tienda, pero, para mi mala suerte, el negocio tenía vitrinas y no pude resguardarme. El desconocido llegó hasta este lugar y me lanzó dos golpes más en el pómulo y la boca”, contó Durán a El Pitazo la noche del 16 de enero.

Durán recuerda que las personas que estaban en el sitio intentaron agarrar al agresor, pero salió corriendo. “Lo persiguieron y alertaron a los funcionarios del módulo de la Policía Municipal de Caucagua que funciona en el terminal de pasajeros, pero ninguno de los uniformados hizo el mínimo esfuerzo por detenerlo”, afirmó Durán.

El desconocido abordó un carro color blanco, sin placas, y huyó del sitio. “De inmediato fui hasta la sede del Ministerio Público (MP) con los testigos y de allí nos remitieron al Cicpc, donde nos tomaron la denuncia. Luego, los funcionarios nos acompañaron hasta el lugar de los hechos y se espera que, en las próximas horas, soliciten las grabaciones de las cámaras con las que se resguarda la zona para identificar al agresor”, agregó.

Durán presume que el atacante es un afecto al oficialismo “que reaccionó a propósito de la exitosa concentración realizada por los trabajadores públicos en Caucagua”. Según Durán, esta marcha reunió al menos 1.749 personas, de acuerdo con el control de asistencia que él maneja.

“Desde tempranas horas estaban seis motorizados con parrilleros, afectos al Gobierno, vestidos de negro, y es mucha casualidad que la persona que me agredió tenía una vestimenta igual. Al Gobierno no le gustan estas acciones de calle y en Acevedo no se había visto una marcha de esta magnitud”, aseguró.

El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), seccional Acevedo, dijo que nada los detendrá en la lucha emprendida por reivindicaciones salariales, al tiempo que espera que se capture a la persona que lo golpeó.

“Nosotros seguiremos adelante. Ese golpe no se lo dieron a Roymer, sino a todo un gremio de educación, de salud, de Corpoelec, a todos los empleados públicos de Caucagua. Este morado, físicamente, está en el cuerpo de Roymer Durán, pero, lo siente cada uno de los trabajadores públicos de Acevedo”, indicó.

