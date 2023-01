Jueza de Miss Universo aclaró cómo fue el proceso de elección (VIDEO)

La controversia en torno a la coronación en Miss Universo 2023 de R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, sigue dando de qué hablar y es que algunos señalaron que Miss Venezuela o República Dominicana eran sus favoritas, por lo que la polémica no se hizo esperar, aunque lo cierto es que la norteamericana fue la que ganó el certamen por varios votos de los jueces.

Y dentro del jurado se encontraba Myrka Dellanos, quien en redes sociales tuvo que salir a hacerle frente a las críticas y despachó uno a uno a sus haters, quienes se tomaron el tiempo para escribirle que se sentían en desacuerdo por el resultado. Por ello, la conductora fue el blanco de los señalamientos, aunque no contaban con que ella les daría un parón en secó con “sólidos argumentos”.

Pero no solo eso, ahora que la presentadora regresó a ‘La Mesa Caliente’ , aprovechó para aclarar, “A mí no me pagó ni Telemundo ni Miss Universo para ir y ser parte del jurado… Es algo que te piden que hagas y uno lo hace por el prestigio y también porque yo quería que nuestras latinas tuvieran voz y voto, por eso es que yo estaba ahí y honrada de ser parte de esto”.

“Lamentablemente tal vez ustedes quieren que sea solo la mujer más bella, que solo sea la belleza física, pero hay una belleza integral. Y nos dijeron, a mí me dieron instrucciones personalmente de que lo que querían era que no fuese un concurso de belleza ya, lo que quieren es una embajadora mundial que se pueda presentar enfrente de la ONU a hablar acerca de ciertos temas que les conciernen, ser una mujer que ya le sirve a la comunidad, ser una persona que tiene elegancia, ser una persona que puede conversar…”, explicó la también periodista, quien quiso añadir que “todas las latinas tenían esos requisitos” y “pudiesen haber sido Miss Universo”.

Fuente: Telemundo