maestros venezolanos se viralizan con canciones de protesta

1523403

Caracas.- Con pitos, consignas y pancartas los maestros venezolanos han dado la pelea en la calles del país para reclamar al gobierno de Nicolás Maduro sueldos dignos que les permitan mantenerse a sí mismos y a sus familiares. Además, exigen otros beneficios que durante años percibieron y les fueron arrebatados.

En redes sociales también se ha visto cómo los docentes alzan sus voces para reclamar por sus derechos laborales. Los educadores han aprovechado la plataforma de videos TikTok para visibilizar su lucha y se han viralizado materiales en los que se observa a los profesionales entonando canciones a modo de reclamo.

En Carúpano, estado Sucre, una educadora cantó: «Por las calles de mi pueblo en perfecta formación, van marchando los docentes en busca de solución, le pedimos al gobierno que se deje de pendejá que nos firmen el contrato pues queremos trabajar».

Docente con enfermedad degenerativa: «Al morirnos no tendremos ni para un velorio decente»

Igualmente ocurrió en Barinas, estado llanero, donde los profesionales de la educación convirtieron sus reclamos en canciones. En la plataforma audiovisual hicieron una letra al estilo llanero y con una charrasca le pusieron la música

«Yo soy de aquí donde no hay pasta y sardina, yo soy de aquí donde no hay café ni arroz, yo soy de aquí donde no hay ni medicina para curarse ni una fiebre ni una tos. Soy de aquí de Venezuela, de Venezuela donde Bolívar peleó, pero vino un burro viejo y enseguida lo acabó, los docentes están molestos y por eso salen hoy».

Miranda | Educador agredido: este golpe lo siente todo un gremio que reclama salario justo

Por su parte, en el estado Táchira gritan la consigna «Únete a la lucha, el pueblo escucha». En la entidad andina los docentes han mantenido estas protestas junto con representantes del Magisterio venezolano y de la líder sindical nacional, Elsa Castillo. Con pitos, marchas y banderas piden a las autoridades que escuchen sus exigencias.

¿Qué reclaman los maestros venezolanos?

En las calles de las distintas ciudades del país se han evidenciado las concentraciones y movilizaciones que reúnen no solo a los educadores sino también a jubilados, pensionados y trabajadores activos de administración pública. La petición es la misma: salarios acorde con la realidad venezolana. Exigen un sueldo que se ajuste a la canasta alimentaria que se ubicó en diciembre en 371 dólares.

El salario de los maestros ronda, actualmente, los 30 dólares mensuales y se devalúa constantemente con el avance del precio del dólar.

Redacción El PitazoVideos

Redacción El PitazoVideos