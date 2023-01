México | Aprende en Casa – Clases del martes 17 de enero del 2023

Les compartimos los materiales de estudio y temas de la plataforma Aprende en Casa, que utilizarán este martes 17 de enero para los estudiantes de nivel de educación básica en todo el país.

Clases Preescolar Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

¿Cómo cuidar una planta – 1; Mundo Natural y Social Preescolar

Mido conmigo – Matemáticas Preescolar

Video: Preescolar | Pensamiento matemático | Mido conmigo

Clases Primero de Primaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

Mis derechos y decisiones – 1; Civismo Primero de Primaria

Rimas sin igual, con letras al final – Lenguaje Primero de Primaria

¿Qué juego prefieres? – Matemáticas Primero de Primaria

Video: 1º Primaria | Len Mat. | Rimas sin igual, con letras al final

Clases Segundo de Primaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

Respeto, valoro y cuido a mi familia Civismo Segundo de Primaria

Usando y comprendiendo instructivos – Lenguaje Segundo de Primaria

¡De compras con Staff! – Matemáticas Segundo de Primaria

Video: 2º Primaria | Len. Mat. | Usando y comprendiendo instructivos

Clases Tercero de Primaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

¡Tú y yo tenemos grandes capacidades! -Civismo Tercero de Primaria

Objetos que hablan: discurso directo -; Lenguaje Tercero de Primaria

Mi amigo Segundo – Matemáticas Tercero de Primaria

Video: 3º Primaria | Lengua Materna | Objetos que hablan

Clases Cuarto de Primaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

Problemas de las grandes ciudades -Geografía Cuarto de Primaria

Generalidades del estudio de Mesoamérica (segunda parte) -1; Historia Cuarto de Primaria

¿Qué sabes sobre los delfines? – Lenguaje Quinto de Primaria

Video: 4º Primaria | Geo. | Problemas de las grandes ciudades

Clases Quinto de Primaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

Hacia una sexualidad responsable -Ciencias Naturales Quinto de Primaria

La libertad de imprenta – Historia Quinto de Primaria

Mi muñeca tiene historia – Lenguaje Quinto de Primaria

Video: 5º Primaria | Historia | La libertad de imprenta

Clases Sexto de Primaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

Protección de especies en peligro de extinción II – Ciencias Naturales Sexto de Primaria

Recursos naturales, clave en el surgimiento de las civilizaciones – Historia Sexto de Primaria

Un reportaje sobre tu localidad – Lenguaje Primero de Secundaria

Video: 6º Primaria | C. N. | Protección de especies en peligro…

Video: 6º Primaria | Historia | Recursos naturales, clave…

Video: 6º Primaria | Lengua Materna | Un reportaje…

Clases Primero de Secundaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

Parece imposible, pero se logra -Civismo Primero de Secundaria

Época de revoluciones – Historia Primero de Secundaria

El reglamento, una retroalimentación para la convivencia – Lenguaje Primero de Secundaria

Números positivos y negativos – Matemáticas Primero de Secundaria

Clases Segundo de Secundaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

¿Qué es la equidad de género? – Civismo Segundo de Secundaria

La física mejora las condiciones de vida – Física Segundo de Secundaria

Quien trata y contrata, a cumplir se ata – Lenguaje Segundo de Secundaria

Multiplicación de números fraccionarios y decimales positivos y negativos – Matemáticas Segundo de Secundaria

¿Qué pasó?, ya nada es igual – Tecnología Segundo de Secundaria

Clases Tercero de Secundaria Aprende en Casa Martes 17 de Enero 2023

Decidir para transformar – Civismo Tercero de Secundaria

Juntas, pero no revueltas – Lenguaje Tercero de Secundaria

Diseño de un muestreo – Matemáticas Tercero de Secundaria

¿Cómo explico la rapidez de las reacciones? – Química Tercero de Secundaria

Las técnicas de mi campo tecnológico – Tecnología Tercero de Secundaria

