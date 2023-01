México | Aprende en Casa – Clases del miércoles 18 de enero del 2023

Les compartimos los materiales de estudio y temas de la plataforma Aprende en Casa, que utilizarán este miércoles 18 de enero para los estudiantes de nivel de educación básica en todo el país.

Clases Preescolar Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

Creamos juntos – Deportes Preescolar

Vamos a describir – Lenguaje Preescolar

Clases Primero de Primaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

Recordando el croquis – Conocimiento del medio primero de Primaria

Leo, pregunto, escribo… ¡aprendo! – Lenguaje Primero de Primaria

Comparando y ordenando – Matemáticas Primero de Primaria

Clases Segundo de Primaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

Formas y figuras para jugar – Artes Segundo de Primaria

Recordemos algunos de nuestros derechos – Conocimiento del medio Segundo de Primaria

Calculo mentalmente – Matemáticas Segundo de Primaria

Clases Tercero de Primaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

El estilo figurativo – Artes Tercero de Primaria

Si me fijo bien, claro que le entiendo – Lenguaje Tercero de Primaria

Los adornos navideños – Matemáticas Tercero de Primaria

Clases Cuarto de Primaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

Las culturas prehispánicas I – Historia Cuarto de Primaria

Pescando respuestas con delfines – Lenguaje Cuarto de Primaria

Expresiones numéricas 2 – Matemáticas Cuarto de Primaria

Clases Quinto de Primaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

La libertad es mi derecho y elijo ser incluyente – Civismo Quinto de Primaria

¡El que persevera, alcanza! – Lenguaje Quinto de Primaria

Nuevos trayectos – Matemáticas Quinto de Primaria

Clases Sexto de Primaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

Recordar es volver a vivir: la ficción – Artes Sexto de Primaria

Respeto las libertades y rechazo la discriminación – Civismo Sexto de Primaria

¿Antes o después? II – Matemáticas Sexto de Primaria

Clases Primero de Secundaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

Museo de la ciencia (Sección descubrimientos) – Biología Primero de Secundaria

Re-observ-ARTE – Artes Primero de Secundaria

Navegando por las aguas del planeta – Geografía Primero de Secundaria

Revisemos lo aprendido – Historia Primero de Secundaria

¿Por qué hacer una estufa solar? – Tecnología Primero de Secundaria

Clases Segundo de Secundaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

¿Cómo influye la información en la construcción de mi identidad? – Civismo Segundo de Secundaria

Las ciudades fortificadas: Cantona – Historia Segundo de Secundaria

¡Mucha atención a los detalles! – Lenguaje Segundo de Secundaria

División de números enteros – Matemáticas Segundo de Secundaria

¿Cuál elijo: proceso artesanal o proceso industrial? – Tecnología Segundo de Secundaria

Clases Tercero de Secundaria Aprende en Casa Miércoles 18 de Enero 2023

Defendamos la libertad de todas y todos en la práctica diaria – Civismo Tercero de Secundaria

Proyecto de investigación histórica III – Historia Tercero de Secundaria

Disertación ortográfica – Lenguaje Tercero de Secundaria

Congruencia y semejanza de triángulos – Matemáticas Tercero de Secundaria

Innovación en sistemas técnicos artesanales – Tecnología Tercero de Secundaria

