Miley Cyrus supera en Spotify a Shakira y Bizarrap con «Flowers»

Los nombres de Shakira y Miley Cyrus le siguen dando la vuelta al mundo por sus más recientes canciones que, desde el primer día de estreno, fueron un éxito global. Los temas, considerados por muchos fanáticos como ‘himnos’ de la feminidad y ruptura amorosa causaron sensación por las constantes referencias que ambas artistas hicieron sobre sus pasadas relaciones amorosas.

La colombiana de 45 años se separó hace unos meses de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos Milan y Sasha y su pareja durante doce años. Por su parte, la exestrella Disney sostuvo durante diez años, intermitentemente, una relación con el actor Liam Hemsworth, con quien comenzó a salir en 2009 y se casó en 2018, para después divorciarse en 2020.

Miley Cyrus superó récord de Shakira en Spotify

Shakira estrenó BZRP Music Sessions #53 junto a Bizarrap el pasado 11 de enero y se convirtió rápidamente en tendencia por los ‘dardos’ que le lanzó a su ex y su nueva novia Clara Chía. La canción se ubicó rápidamente en las mejores posiciones de los listados musicales, su auge fue tal que batió récord en YouTube destronando a Despacito, canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, como el video en español con más reproducciones en la plataforma. Actualmente, el video de la cantante cuenta con más de 130 millones de visualizaciones.

Así mismo, lideró la lista del Top 50 Global de Spotify durante algunos días, posición que Miley Cyrus alcanzó rápidamente con su canción Flowers, estrenada solo un día después. Lo que se sabe sobre el nuevo tema de la estadounidense de 30 años es que habría sido una respuesta al también éxito de Bruno Mars When I Was Your Man, canción que su ex le habría dedicado.

La disquera Sony es otro protagonista de la historia, pues lo que pocos fanáticos saben es que este sello discográfico tiene contrato con los tres artistas más sonados por estos últimos días: Miley Cyrus, Shakira y Bizarrap.