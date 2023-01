Nacho trabaja junto al actor Vin Diesel en nuevo proyecto

El cantante venezolano, «Nacho» se mostró junto al actor estadounidense Vin Diesel luego de que hace días se conociera que ambos trabajan en una colaboración de la que no se conocen mayores detalles.

«Con ustedes todo es amor, risas y gratitud. Es una bendición nuestra conexión en amistad. Gracias por enseñarnos tantas cosas maravillosas a través de la acción y por hacernos sentir parte de su familia. We Love u guys. God bless you. Hope to see you soon, Paloma, Vin and kids.», escribio el cantante a en su cuenta de Twitter.

A principios de enero Diesel compartió una fotografía posando al lado del venezolano. “Momentos en la música… Siempre he admirado el don musical de este talento venezolano. Espera a escuchar lo que cocinamos mi hermano Nacho y yo. Bendito y agradecido. Todo amor, siempre”, comentó el actor en la publicación.

Los fanáticos siguen especulando si se trata de una colaboración musical o significa que Nacho será parte de la próxima entrega de la franquicia “Rápidos y Furiosos”.

Con ustedes todo es amor, risas y gratitud. Es una bendición nuestra conexión en amistad. Gracias por enseñarnos tantas cosas maravillosas a través de la acción y por hacernos sentir parte de su familia. We Love u guys. God bless you. Hope to see you soon, Paloma, Vin and kids. pic.twitter.com/b8CzhgW1oY — NACHO (@nacholacriatura) January 17, 2023

Fuente: 800 Noticias