Nicmer Evans declinó participar en primarias opositoras

El representante del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, anunció que su partido ya no participará en las primarias de la oposición, pues asegura que “hoy no hay condiciones electorales ni siquiera para las primarias presidenciales”.

“No podemos hacer comparsa, ni convalidar a un grupo de corruptos, ni rojos, ni amarillos, ni blancos, ni azules o naranja”, dijo Evans en una rueda de prensa este martes.

Por razones éticas, dado que quienes organizan la Primaria han confesado ser unos corruptos, mi nombre no seguirá postulado para la primaria opositora… pic.twitter.com/FBBftV2eW2 — Nicmer Evans (@NicmerEvans) January 17, 2023

Aseguró que MDI fue el primer nombre que se postuló para las primarias pero hasta el día de hoy considera que no hay condiciones y solicitan que haya “una activación real de la sociedad civil venezolana para que podamos tener un proceso de primarias organizado por este sector y no por los partidos políticos”.

Finalizó con que mientras eso no se realice de esa manera, Nicmer Evans no participará en las primarias presidenciales “organizadas por la Plataforma Unitaria” y resaltó que no están dejando de participar para declinar a favor de otro partido.

