Colombia Petro le responde a la Fiscalía y Procuraduría ante la negativa de suspensión de órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo y los Pachenca

El Presidente Gustavo Petro dijo este miércoles desde Davos, Suiza, donde asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que “todos los funcionarios públicos, incluido yo, debemos obedecer la Constitución, que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía”.

En diálogo con periodistas, el Jefe de Estado colombiano enfatizó que una ley aprobada por el Congreso “le permite al Presidente designar una serie de intermediarios, digámoslo así, o de negociadores con grupos que no necesariamente tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio-jurídico para su desmantelamiento pacífico, que implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno”.

Esa norma, añadió, busca “un desmantelamiento pacífico del narcotráfico, la posibilidad de una pacificación urbana entre bandas”, lo cual implica, “por la realidad de nuestro país, la inclusión de territorios, de juventudes, cuya exclusión ha sido el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, y eso sí tiene que ver con el Gobierno”.

Al respecto, el Mandatario enfatizó que el proceso cuenta con un instrumento de verificación, que se acordó con entidades neutrales internacionales y nacionales, y el Gobierno está garantizando instrumentos para ello.

Sin embargo, reconoció que “ante la situación de fuerzas que se mueven en el territorio nacional, hay voces que piden concentraciones de estos grupos para facilitar la tarea de verificación, y es un objetivo que debe lograrse. De esa forma, se podrían garantizar ceses multilaterales de fuego y abrir los acuerdos políticos, sociales y jurídicos que la nueva realidad de la violencia colombiana demanda”.

En ese sentido, el Presidente señaló que “hasta ahora hemos logrado liberar a todas las personas que retienen, hasta la última información que tengo. Es decir, el cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la retención permanente de miembros de la Fuerza Pública. Ahora le he pedido al Comisionado (de Paz, Danilo Rueda) que ponga en la mesa formal e informal el tema de que no debe haber ya retenciones”.

Más noticias de política.