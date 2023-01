Cubanos compran hasta 4.000 dólares en mercancía en Margarita

La isla de Margarita vuelve a recibir turistas internacionales. Esta semana llegó el primer vuelo proveniente de Cuba y los cubanos solo piensan en comprar.

Aunque conocer el destino y disfrutar de sus encantos está en sus planes, su prioridad son las compras.

El director comercial de la agencia GTN, Yunier Ávila, informó que la mayoría de los turistas cubanos buscan productos exentos de impuestos en su país.

“En su mayoría las personas que han viajado si vienen hacer el turismo de compra. Fundamentalmente basado en el tema de los alimentos que son libres de impuesto, el aseo personal de los medicamentos que son libres de impuesto a su llegada a La Habana. Por supuesto, exentos de pago y otros equipos como electrodomésticos en menor dimensión por la propia capacidad que tenemos de bodega de espacio del avión”.

Asimismo, Ávila detalló que en el área de electrodomésticos en su mayoría los viajeros cubanos adquieren televisores de hasta 43 pulgadas, ventiladores y bombillos recargables, plantas eléctricas, entre otros.

«Por lo que hemos intercambiado con los pasajeros y hemos estado evaluando con ellos entre 3.000 y 4.000 dólares. Esto fundamentalmente en los productos que adquieren aquí en la Isla. Sobre ese valor es lo que ellos declaran, a ciencia cierta es muy difícil tener los números porque varían dependiendo de las cosas que compren”.

¿Qué opinan los empresarios insulares de las compras de los cubanos en Margarita?

El vicepresidente de Fedecámaras en Nueva Esparta, Gabriel Briceño, manifestó que el gremio comercial verificó el gasto de los cubanos en Margarita. Resaltó que cada uno de estos gasta alrededor de 4.000 dólares durante su visita.

Esto lo calificó como muy positivo para el comercio insular debido a que cada vuelo trae a unos 50 cubanos y se estima que la operación crezca a cinco vuelos semanales. Estima que mensualmente ingrese 1.600.000 dólares a la economía neoespartana.

¿Quiénes son los cubanos que compran en Margarita?

La mayoría de los cubanos que vienen a Margarita a comprar son aquellos que tienen permisos para tener negocios propios en Cuba. Estos aprovechan su visita a la isla para buscar mercancía que puedan revender en su país.

Un grupo de cubanos que estaba de compras en un centro comercial de la isla de Margarita explicó que quienes tienen permiso de trabajo, pueden comprar con esa cantidad de dinero.

«Yo trabajo con el Gobierno cubano y no puedo ingresar a la isla con mercancía por ese monto. Me preguntarían de dónde saque el dinero y no puedo justificarlo. En cambio, quienes tienen permiso para trabajar por su cuenta si pueden llegar con la mercancía que quieran», dijo un cubano que prefirió no identificarse.

Asimismo, relataron que muchos ponen los artículos que traen en mesas en sus casas y los venden sin problema. Mientras los que no tienen permiso del Gobierno le revenden a quienes sí lo tienen legalmente.

Uno de los alimentos que llevarán durante esta visita es la azúcar, la cual en estos momentos escasea en Cuba.

Se estima que la operación turística Cuba – Margarita traiga a 500 pasajeros mensuales en una frecuencia de cinco vuelos semanales. También se supo que la mayoría de los cubanos que viajan a la Perla del Caribe son jóvenes de entre 25 y 40 años.

