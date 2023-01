Diputada chavista se destapó y aseguró que los jerarcas del PSUV no quieren reconocer que el pueblo tiene hambre

En una semana de protesta en el país con manifestantes de todos los rubros por mejoras salariales, este miércoles 18 de enero se filtró un video donde la diputada chavista del Consejo Legislativo del Zulia y miembro de la Federación Bolivariana de Transporte de esta entidad, Gladys Suárez quejándose del sueldo que reciben los trabajadores.

La legisladora comienza contando una anécdota familiar donde su hijo le pide dinero porque no le alcanzó la quincena, Suárez se extiende en su discurso y empieza a preguntarse, ¿para qué salir a manifestar?

¡Coño! Me estás hablando a mí que tengo que salir hacer una concentración, ¿para qué?, para decirle al presidente y hacerle un estudio para que sepa los problemas que yo tengo. ¿Dónde está el presidente, pues? o es que no está viendo las marchas que nos están haciendo, chavistas y no chavistas».

La representante del CLEZ cuestiona el sistema de cambiario del Banco Central de Venezuela (BCV) calificando de «criminal», «¿quién es más criminal, el dólar paralelo o dólar del Banco Central? ¿Cuál de los dos dólares es más criminal?, el de nosotros que le está haciendo seguimiento».

Suárez considera que nadie está escuchando las peticiones de los trabajadores y esto le preocupa porque, «vamos a esperar que nos den un buen coñazo».

Según ella se encuentra muy preocupada porque en una ocasión sufrió un atentado y si «aquí pasa algo no sé» dice.

Por último, cuestionó que el estado Zulia no existe una verdadera representación por parte de algún líder del chavismo, nadie que les dé la cara a los trabajadores, y que los diputados de la Asamblea Nacional chavista solo visitan el estado en sus «camionetotas» «para hablar» y no llegan a nada.

«Yo no puedo venir a una reunión donde todas las expectativas de estos trabajadores que están aquí es que los escuchen, ¡coño! A quién tenemos que traer, a quién tenemos que moverle el piso».