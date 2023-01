Educadores acuerdan con los representantes dar clases escalonadas

1524189

Miranda.- Los educadores de los Valles del Tuy, estado Miranda, continúan con sus acciones de protesta para lograr un salario justo que les permita cubrir sus necesidades básicas.

En algunas instituciones los maestros acordaron limitar los días que darán clases, con el argumento de que lo que ganan no les alcanza ni siquiera para pagar el pasaje diario. Este método de trabajo fue acordado en asambleas con los representantes.

En el Grupo Escolar Miranda de Ocumare del Tuy la atención pedagógica será los días lunes, miércoles y viernes, de 7:30 am a 10:00 am, siempre y cuando los maestros no sean convocados para concentraciones pacíficas y asambleas permanentes.

“Los martes y jueves estaremos en reuniones internas de docentes para seguir buscando estrategias en pro de la mejora salarial”, reza un comunicado enviado a los padres de los estudiantes.

Los maestros aclararon que no están negados a atender a los estudiantes ni a trabajar. “Solo queremos gozar de un salario digno, en medio de la crisis que estamos viviendo”, señaló una educadora.

Sindicalistas metropolitanos piden a los gremios unirse por una lucha en común

En la Unidad Educativa Nacional Cacica Apacuana de Ocumare también hubo acuerdo con los representantes. Los lunes y miércoles, los docentes atenderán a los estudiantes de inicial hasta tercer grado y los martes y jueves a los de cuarto a sexto grados.

“Esta propuesta quedará sin efecto una vez que se solvente el tema salarial del personal”, indicó una maestra. En otras instituciones continúan las asambleas para dialogar con los representantes y contar con su aprobación para la decisión que se tome respecto a los días de actividades.

Coalición sindical convoca a protesta nacional de trabajadores el 23 de enero

Una crisis generalizada

Clara Istúriz tiene una hija estudiando cuarto grado. Aunque le preocupa su futuro educativo, es consciente de que los docentes ganan un sueldo irrisorio.

“La mayoría de los representantes estamos a favor de esta lucha, porque a nosotros también nos afectan la inflación y los bajos sueldos. Es una tarea que debemos emprender todos, tanto los empleados públicos como los privados, porque la crisis nos da coletazos por igual”, indicó a El Pitazo el 18 de enero.

Este 20 de enero, los docentes tienen programada una asamblea de activos y jubilados en la plaza del Estudiante de Ocumare del Tuy. En el lugar recolectarán firmas para el pliego conciliatorio que introducirán ante la Inspectoría del Trabajo, informó la dirigente sindical Mary Infante.

Rosanna BattistelliGran Caracas

Rosanna BattistelliGran Caracas